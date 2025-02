Getting your Trinity Audio player ready...

Toscana 2025, poker candidati presidenti centrodestra: Forza Italia annuncia Bergamini e Stella.

Il centrodestra mette sul tavolo dei candidati presidenti per le elezioni regionali Toscana 2025 quattro nomi. Con i già annunciati Alessandro Tomasi, sindaco bis di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, ed Elena Meini, Lega Salvini, consigliera regionale e consigliera comunale di Cascina, Forza Italia annuncia giovedì 20 febbraio due candidati presidenti.

Sono la deputata viareggina Deborah Bergamini, numero due nazionale del partito guidato dal vicepremier Antonio Tajani. E Marco Stella, consigliere regionale e coordinatore regionale del partito.

L’annuncio di Forza Italia con Marco Stella.

“Oggi, come segretario regionale annuncio che Forza Italia fa i suoi nomi, abbiamo scelto in accordo con la segreteria regionale, e ovviamente col nostro segretario nazionale Tajani, di candidare ufficialmente per le elezioni Regionali Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale, parlamentare toscana, donna impegnata nel Ppe, e il sottoscritto Marco Stella, come segretario regionale; sono candidature che vanno a completare la rosa dei nomi che il centrodestra ha proposto”.

“Abbiamo scelto di mettere in campo due profili perché pensiamo che allargare la rosa delle candidature sia una cosa che arricchisce il centrodestra; sono nomi a disposizione del tavolo regionale e di quello nazionale della coalizione per scegliere il profilo migliore, nella consapevolezza che la Toscana rientra in uno scacchiere di sei Regioni che vanno al voto. Abbiamo la consapevolezza che dobbiamo dare una rosa più ampia rispetto a circoscrivere su una sola ipotesi la candidatura a governatore. Avere più nomi valorizza il lavoro fatto, la mia non è un’autocandidatura.

Adesso abbiamo quattro candidature politiche ma, come abbiamo detto come segretari regionali, c’è un elemento imprescindibile che ribadiamo che è la compattezza, l’unità del centrodestra. Anche perché il centrodestra lo ha inventato Berlusconi e nessuno di noi si è messo mai in testa di non tenere fede a quell’intuizione che ha avuto. Non mettiamo in discussione il centrodestra, lo arricchiamo. E chiunque verrà scelto dalla coalizione, lavoreremo pancia a terra per il suo successo”.