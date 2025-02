Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025, Fratelli d’Italia: “Tomasi miglior candidato presidente possibile”

Regionali Toscana 2025, per Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, è “il migliore candidato possibile” per la presidenza della Toscana alle prossime elezioni regionali.

Così Giovanni Donzelli, deputato FdI, responsabile nazionale organizzazione partito guidato dalla premier Meloni, in merito alla candidatura centrodestra per la presidenza regionali Toscana.

Candidatura, quella del sindaco di Pistoia, non ancora ufficializzata nel centrodestra e che vede altre opinioni, ed altri papabili candidati presidenti, degli alleati Lega Salvini e Forza Italia.

Candidatura già al centro di un sondaggio che ha visto, in una fotografia dal 20 al 23 gennaio scorsi, in vantaggio il centrosinistra con una candidatura dell’attuale presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Donzelli: “Tomasi ha già dimostrato sul territorio di saper governare, ha dimostrato di saper aggregare consensi oltre il perimetro del centrodestra, ha dimostrato di essere capace di trovare soluzioni concrete anche in situazioni difficili quindi secondo noi è la migliore carta possibile. Non si illudano a sinistra che ci siano spaccature nel centrodestra, decideremo insieme, con serenità, nei tempi e nei modi che riterremo opportuni. Noi abbiamo proposto la migliore candidatura possibile però il centrodestra non si spaccherà, sarà coeso e compatto, saremo tutti insieme; insieme a un mondo civico che vuole il cambiamento. Presenteremo il prima possibile un progetto politico completo, fatto non solo dal nome ma anche da quelle che sono le nostre principali battaglie per cambiare la regione”.

Francesco Lollobrigida, ministro Agricoltura, a Firenze per ‘Taste’: “Alessandro Tomasi è un ottimo sindaco di Pistoia, e di questo ne sono certo. Sul resto ci saranno i tempi per discutere di tutto, non è certo questo il momento”.