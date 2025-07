Regionali 2025, FdI: “Tomasi sindaco più amato in Toscana. E ora andiamo a vincere”

Getting your Trinity Audio player ready...

Giani nella classifica dei governatori ha fatto un gran balzo, quarto in Italia per Il Sole 24 Ore, era decimo un anno fa.

Fratelli d’Italia Toscana scrive via social: “Alessandro Tomasi è il sindaco più amato della Toscana! Un’attestazione di stima e di fiducia da parte dei cittadini che torna a ribadire la qualità e la professionalità di Tomasi. Anche per questo riteniamo che la sua figura sia pienamente adatta alla candidatura di Governatore della Regione. E ora andiamo a vincere”.

Sindaco Tomasi: “Di solito non commento i risultati di queste graduatorie e nemmeno i sondaggi, però oggi se posso dire una cosa vorrei dire grazie a tutti gli assessori e a tutti i consiglieri comunali che in questi anni hanno lavorato con me per mettere a terra le nostre idee e i nostri progetti.

Quando si arriva a un traguardo è sempre un lavoro di squadra, ma soprattutto credo premi la concretezza. Quindi avere messo a posto le scuole, in termini di sicurezza e averne costruite di nuove, aver lavorato tantissimo sulle case popolari e sul patrimonio Erp, sui nostri parchi, sui nostri impianti sportivi, quindi tutti i pilastri per una comunità e una società che guardano al futuro ai nostri ragazzi”.

Il deputato toscano Giovanni Donzelli sul suo sito

: “Stando ai dati del Sole 24 Ore Alessandro Tomasi si è confermato come il sindaco con il più alto indice di gradimento in Toscana ed il quarto in tutta Italia. Il suo gradimento, infatti, è cresciuto del +5,5% dal giorno della sua seconda elezione ad oggi, arrivando al 57% del consenso. Un grande risultato che dimostra come i cittadini riconoscano le sue capacità nell’amministrare in modo serio e concreto il territorio. Il modello di buongoverno di Tomasi è costruito sul continuo dialogo con i cittadini, ascoltando le loro reali necessità per poter dare risposte sempre più concrete, serie e puntuali. La Toscana ha bisogno proprio di questo. Ha bisogno di un cambiamento e noi siamo pronti ad offrire un’alternativa reale e competente per scardinare il sistema di potere del Partito Democratico”.

Poi: “Come ha dichiarato anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami: “Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e segretario toscano di Fratelli d’Italia, è primo tra i sindaci della Toscana, con un aumento significativo di consensi. La sua leadership, costruita sul dialogo con i cittadini e sulla capacità di dare risposte reali, rappresenta il modello di amministrazione che vogliamo portare anche alla guida della Regione Toscana”.