Regionali Toscana 2025, si moltiplicano appelli dei sindaci per Giani bis: “Fa piacere, ma non commento”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025, si moltiplicano gli appelli di sindaci per la candidatura di Eugenio Giani, Pd, presidente al termine del primo mandato.

Giani che, non ancora formalmente con decreto, ha annunciato il voto regionale alle urne il 12 ottobre in un botta e risposta con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore regionale FdI. Tomasi anche lui in attesa di ufficialità per la candidatura di centrodestra, ma che in quel botta e risposta, assemblea regionale Confcooperative Toscana, si è posto dichiaratamente come sfidante.

Giani forte non solo di sondaggi che lo danno vincitore alle regionali 2025, ma forte anche di un balzo in avanti di ben quasi dieci punti rispetto a quando nel 2020 è stato eletto, come pubblicato nel gradimento pubblicato da Il Sole 24 Ore. Con Giani quarto in classifica alle spalle di Fedriga, Zaia e Cirio. Una classifica che premia anche Tomasi sindaco più amato in Toscana.

Dopo l’appello per Giani bis di sindaci della Bassa Val di Cecina arrivano gli appelli di sindaci di Comuni dell’area fiorentina, dell’area pisana, di Valdinievole, di Empolese Valdelsa.

E Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale, facendo riferimento all’importante gradimento in classifica de ‘Il Sole 24 Ore’ scrive su Giani via social: “A 3 mesi dal voto, la sua ricandidatura non è solo la scelta più naturale ma quella più giusta per continuare a far crescere la Toscana”.

Eugenio Giani in merito agli appelli dei sindaci: “Non posso che viverli con piacere, ma mi astengo da ogni commento, perché è giusto che ognuno abbia i suoi ruoli. C’è un partito in cui io mi riconosco e a cui mi affido che farà i suoi passi con la coalizione per le prospettive, quindi io mi rimetterò un po’ a questa dinamica, non voglio apparire partigiano dell’una o dell’altra impostazione. Io mi rimetto a quella che sarà la dinamica che ciascuno nel suo ruolo esercita. Nel mio ruolo, quello di aver guidato come presidente la Regione Toscana in questi 5 anni, non può che esserci soddisfazione”.

Sulla crescita di consenso registrata dal Governance poll del Sole 24 Ore. “Se i risultati di gradimento mi portano, a 5 anni dalle elezioni, a un 10% di aumento di quello che fu il consenso con cui fui eletto è una soddisfazione che vorrei tradurre in quel senso del noi con cui abbiamo lavorato, con la mia giunta, con i dirigenti, con tutti i dipendenti della regione, con i miei collaboratori. Il mio lavoro, se dobbiamo concentrarlo in un messaggio è stato quello di essere molto concentrato proprio in Toscana, perché ritengo che sia fondamentale questo profilo di attenzione al territorio e di risoluzione dei problemi del territorio”.

Antonio Mazzeo: “Quasi 10 punti in più di consenso per il presidente Eugenio Giani rispetto al giorno dell’elezione: è il dato che pubblica oggi il Sole 24 ore a proposito del gradimento di sindaci e governatori. Il riconoscimento di un buongoverno concreto, fatto di scelte giuste e coraggiose e di un grande gioco di squadra tra Consiglio regionale e giunta che i cittadini hanno compreso e vissuto nella loro quotidianità. A volte andando a colmare vuoti importanti a livello nazionale.

Dalla legge sullo psicologo di base a quella sul fine vita, dagli asili nido gratis alla legge per la sicurezza dei rider, dalla legge sui consorzi industriali alla Toscana diffusa: ogni provvedimento ha avuto un solo obiettivo, migliorare la vita delle persone.

Lo vediamo ogni giorno, stando tra la gente. In piazza, nei quartieri, nei comuni più piccoli come nelle grandi città: c’è una Toscana che ha fiducia, che riconosce l’impegno e che ci chiede di andare avanti.

Noi vogliamo farlo con ancora più forza, più visione e più responsabilità. E vogliamo farlo insieme al presidente Giani. A 3 mesi dal voto, la sua ricandidatura non è solo la scelta più naturale ma quella più giusta per continuare a far crescere la Toscana”.

Dopo i sindaci dell’Empolese Valdelsa e del Pisano, anche i sindaci di alcuni comuni della provincia di Firenze scrivono al segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi e per conoscenza anche alla segretaria nazionale Elly Schlein per dire che vorrebbero “uscire da questa fase di stallo” e “a non molti giorni dalle elezioni regionali diventa fondamentale avviare un percorso di programma il più possibile condiviso con i territori, definire liste competitive che tengano conto della più ampia rappresentanza dei territori e confermare la ricandidatura del presidente Giani”.

Secondo i sindaci di San Casciano, Figline e Incisa Valdarno, Barberino Tavarnelle, Reggello, Rignano sull’Arno, Greve, Bagno a Ripoli, Fiesole e Impruneta, “una continuità di governo gioverebbe al territorio toscano e permetterebbe di consolidare le molte politiche importanti che stanno ridisegnando in positivo il futuro della nostra Regione e il governo del presidente Giani è stato promotore di politiche innovative che possono apportare un contributo importante per un futuro governo a livello nazionale”

Nella lettera i sindaci sottolineano che Giani “è stato un buon presidente per la Toscana, gode del favore della cittadinanza (i sondaggi lo dimostrano) e potrà, quindi, essere in grado di sostenere un programma coraggioso e di visione per la prossima legislatura, in grado di accogliere istanze diversificate”.

“Non sprechiamo tempo prezioso! Chiediamo che siano convocate le direzioni metropolitane, le assemblee, le amministrazioni perché si ascoltino i circoli e le unioni comunali che, lavorando sul territorio quotidianamente e con impegno, hanno contezza del volere degli iscritti, dei simpatizzanti e degli elettori – concludono i sindaci – Il nostro elettorato si aspetta attenzione, partecipazione e non incertezze che destabilizzano”.

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato: “Eugenio Giani è stato un ottimo Presidente della Regione”, questo l’inizio di un appello – di cui sono il primo firmatario – che è stato sottoscritto da molti sindaci della Provincia di Pisa.

Appelli simili sono stati già fatti anche dai sindaci dell’Empolese Valdelsa, dell’area livornese, dell’area fiorentina e altri si aggiungeranno nei prossimi giorni perché, come abbiamo scritto: abbiamo toccato con mano quanto l’attaccamento del presidente Giani alla storia e alle vicende della nostra terra abbia rafforzato l’identità e il senso di appartenenza dei toscani e delle toscane.

Abbiamo visto come sia riuscito a raggiungere e rappresentare tutti i Comuni della Toscana, anche i più piccoli e periferici, sia durante le tante iniziative sociali e culturali, sia durante i giorni delle calamità naturali che ha subito il nostro territorio in questa legislatura.

Abbiamo visto il suo impegno sulla sanità, compresa quella territoriale, sempre più tagliata dal Governo centrale. Abbiamo visto il suo impegno in provvedimenti che, di questi tempi, risultano rivoluzionari, come i nidi gratis e i “libri gratis”. Provvedimenti concreti a sostegno della popolazione più debole e in favore della formazione e del sapere diffuso.

Abbiamo apprezzato che la nostra Regione, prima in Italia, sia stata capace di legiferare su un tema complicato come il cosiddetto fine vita.

Abbiamo visto, e sostenuto, l’impegno della nostra Regione in ogni iniziativa in favore del dialogo e della pace tra i popoli.

Insieme a me, altri 21 sindaci pisani: Michelangelo Betti, Sindaco di Cascina, Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera, Matteo Cecchelli Sindaco di San Giuliano Terme, Massimiliano Angori, Sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa, Alberto Lenzi, Sindaco di Fauglia, Matteo Ferrucci, Sindaco di Vicopisano, Cristiano Alderigi, Sindaco di Calcinaia, Arianna Buti, Sindaca di Buti, Renzo Macelloni, Sindaco di Peccioli, Giamila Carli, Sindaca di Santa Luce, Massimiliano Ghimenti, Sindaco di Calci, Giacomo Santi, Sindaco di Volterra, Arianna Cecchini, Sindaca di Capannoli, Dario Carmassi, Sindaco di Bientina, Linda Vanni, Sindaca di Montopoli, Marica Guerrini, Sindaca di Palaia, Fabio Tedeschi, Sindaco di Lajatico, David Bacci, Sindaco di Crespina Lorenzana, Loris Caprai, Sindaco di Montescudaio, Alessandro Giari, Sindaco di Castellina Marittima, Sandro Ceccarelli, Sindaco di Guardistallo.