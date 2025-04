Regionali Toscana, Donzelli: “Presto ufficializzeremo Tomasi con gli alleati”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana, non c’è ancora ufficialità di candidati, né per quanto riguarda il centrodestra, né per quanto riguarda il centrosinistra che vede Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana, al termine del primo mandato.

Ma, per quanto riguarda il candidato presidente di centrodestra, il deputato toscano Giovanni Donzelli, FdI, assicura: “Presto ufficializzeremo Alessandro Tomasi con gli alleati. Tomasi sta già governando bene Pistoia. E’ partito per la campagna di ascolto comune per comune, paese per paese, porta a porta. Gli alleati quando saranno maturi i tempi si uniranno con noi”.

Alleati di centrodestra che per quanto riguarda le elezioni regionali in Toscana vedono sul tavolo un poker di candidati presidenti. Oltre al sindaco di Pistoia Tomasi, coordinatore regionali FdI, Elena Meini, consigliera regionale Lega Salvini. E per Forza Italia Deborah Bergamini, deputata e vicesegretaria nazionale, e Marco Stella, consigliere regionale e coordinatore Toscana.

Donzelli, a Firenze ieri col sottosegretario Delmastro in visita a Sollicciano: “In FdI siamo convinti che Alessandro Tomasi sia il miglior candidato possibile, non solo per la campagna elettorale, ma anche per governare questa regione come merita di essere governata”.

“Il giro di ascolto di Tomasi con le categorie produttive e con i gruppi sociali sta proseguendo, sta andando molto bene, anche oltre le aspettative. Poi ovviamente con gli alleati siamo in contatto e in dialogo continuo: in Consiglio regionale le opposizioni hanno scelto il nuovo portavoce unico, tutti serenamente tutti insieme. Quindi arriveremo presto anche a ufficializzare tutti insieme il sostegno del centrodestra a Tomasi. Il centrodestra non si spaccherà, né in Regione Toscana né in altre regioni”.