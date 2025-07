Regionali Toscana 2025: Giani a Roma alla conferenza Pd con Elly Schlein

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025, Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana al termine del primo mandato, ha incontrato a Roma la leader Pd Elly Schlein sabato 12 luglio.

Incontro nell’ambito di ‘Le rotte del futuro’, conferenza nazionale del Partito Democratico sulle politiche industriali.

Incontro all’indomani dell’annuncio con cui Giani ha formalizzato al Pd la disponibilità a un Giani bis per le elezioni regionali al voto il 12 ottobre, data annunciata da Giani stesso.

In un Pd ancora alle prese con la definizione della coalizione di centrosinistra che dunque ancora non ha ancora ufficializzato anche in Toscana il candidato presidente, cosi come non ha ancora ufficializzato il centrodestra con Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia, candidato in pectore.

E dunque non ha ancora ufficializzato per il secondo mandato Eugenio Giani, sostenuto da una valanga di appelli di sindaci e altri rappresentanti istituzionali, sindacati, sezioni Pd. Oltre che quarto nel gradimento 2025 tra i governatori in Italia (era decimo nel 2024) nella classifica di gradimento de Il Sole 24 Ore che vede Tomasi sindaco più amato in Toscana

Elly Schlein su regionali: “Siamo al lavoro in questi giorni per chiudere le alleanze vincenti nelle sei regioni che vanno al voto e ci stiamo lavorando con spirito unitario e con tutto il partito coinvolto. Quindi continueremo a lavorare in questa direzione come sapete perché quando siamo riusciti a chiudere le alleanze mettendo insieme forze politiche e sociali che si riconoscono anche in un’idea diversa di Paese rispetto a questo governo, le abbiamo vinte. Le abbiamo vinte recentemente sia ad Assisi sia a Genova, le abbiamo vinte in Umbria e in Emilia-Romagna. Quindi la strada per noi continua a essere questa e io continuo a lavorare in questi giorni in questa direzione”

Eugenio Giani: “Ognuno nel suo ruolo svolge la sua funzione e conseguentemente io rispetto il lavoro che fa la segretaria, ne ho grande stima. Rispetto il fatto che la segretaria si muova nella costruzione di questo campo largo. Lo farei anch’io”.

Poi Giani: “Con Elly Schlein il dialogo c’è, c’è sempre stato. E a mio giudizio è un dialogo estremamente costruttivo perché comprendo la dimensione del quadro nazionale. E’ giusto che la segretaria si muova in una logica di quadro nazionale”.

“Per quello che riguarda invece l’ambito in cui io mi muovo e quello territoriale, mancano 90 giorni alle elezioni e conseguentemente da parte mia c’era anche la necessità di dare un po’ una scossa con la conferma della candidatura. Perché vi sia quella capacità di mobilitazione che fa passare dal livello ordinario di impegno, di lavoro, di gestione a quello che si presenta nel momento in cui alle elezioni si deve arrivare con le idee chiare verso i cittadini e quindi su chi è il candidato a presidente, su quella che è la coalizione”.

Quindi Giani: “Vivo con molta serenità il clima pre elettorale perché sento di avere tanto sostegno nel Pd, nella coalizione. Con il M5S a livello regionale parliamo continuamente in modo molto sereno e costruttivo. E’ evidente che io ritengo che l’ipotesi del costruire il campo largo sia importantissima anche per una visione strategica. Oltre la dimensione regionale ci deve essere anche una dimensione nazionale”.

“I tempi che sono necessari per sincronizzare quello che può essere un quadro territoriale a un quadro nazionale sono necessari. Del resto, se più della metà dei sindaci toscani e tanti esponenti della società civile hanno fatto appelli perché si chiarisse questo quadro è perché sul territorio si vive questa necessità di un passo avanti che è quello della definizione dello schieramento delle persone e del modo di fare. Io ho voluto dare un contributo a questo“.

“Con la segretaria Schlein il rapporto è ottimo, il mio è assolutamente rispetto e prenderò naturalmente nella considerazione tutto quello che mi dirà. È evidente che nei prossimi giorni ci saranno rapporti, quando e come lo vedremo”.

Poi Giani via social rispetto alla conferenza nazionale Pd sulle politiche industriali a Roma: “Una sfida fondamentale: reindustrializzare l’Italia e l’Europa puntando sulla sostenibilità, sull’innovazione e su lavoro di qualità. Grazie a Elly Schlein per il suo impegno per i diritti e la sicurezza dei lavoratori e per un’Europa che guarda al rilancio industriale.

Grazie ad Andrea Orlando, Antonio Misiani e al Forum Industria per l’impegno e l’invito.

Felice di aver portato la voce dei colleghi presidenti di Regione del centrosinistra e orgoglioso di aver potuto raccontare l’impegno della Toscana: dagli accordi industriali come quello sulla siderurgia a Piombino al rilancio dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo delle nostre imprese grazie a un buon utilizzo dei fondi europei.

La formazione professionale come leva strategica per formare le lavoratrici e i lavoratori alle nuove competenze richieste dalla transizione industriale ed energetica assicurando inclusione e qualità del lavoro.

La politica industriale deve camminare a fianco di una nuova politica energetica: serve un piano nazionale che rafforzi la produzione da fonti rinnovabili, diminuisca le dipendenze dai Paesi terzi, investa in infrastrutture sostenibili e accompagni concretamente la transizione ecologica.