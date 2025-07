Regionali Toscana 2025: Alessandro Tomasi in tour. Donzelli: “Niente bandierine o FdI dovrebbe prendere tutto”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025: non c’è ancora ufficialità del candidato presidente da parte del centrodestra. Come d’altra parte non c’è ancora da parte del centrosinistra.

Per una kermesse elettorale regionale annunciata al voto il prossimo 12 ottobre dal presidente Regione Toscana Giani.

Intanto Alessandro Tomasi, coordinatore toscano Fratelli d’Italia, sindaco di Pistoia nonché sindaco più amato in Toscana secondo la classifica di gradimento 2025 de Il Sole 24 Ore, sta continuando il suo tour elettorale.

Sabato 12 luglio Tomasi è a Marradi, in Mugello, iniziativa ‘Terre di confine tra Toscana ed Alto Mugello’ con la consigliera regionale Elisa Tozzi e Fabio Gurioli, coordinatore comunale e responsabile aree interne FdI

In attesa che la coalizione FdI-Forza Italia-Lega Salvini-Noi Moderati lo proclami ufficialmente candidato presidente.

E il deputato toscano Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione FdI, avverte: “Ci confronteremo con gli alleati, sceglieremo in ogni regione non solo in Campania, in Veneto, in Toscana, il miglior candidato possibile, non solo per vincere ma anche per governare bene, senza cercare di mettere le bandierine a tutti i costi”.

Poi: “Siccome non facciamo il pallottoliere o il gioco del Monopoli non è che dobbiamo per forza fare questo lo prendo io questo lo prendi te. In ciascuna regione scegliamo il migliore a prescindere. Anche perché se lo dovessimo fare Fdi dovrebbe prendere tutto. Fi governa 5 regioni, la Lega 4 noi 3, le proporzioni non sono queste”.

Di fatto in Toscana Alessandro Tomasi è il candidato presidente in pectore da mesi ormai. E di fatto è in campagna elettorale da mesi con varie iniziative di Fratelli d’Italia in Toscana.

Ponendosi dichiaratamente come sfidante di Giani, a sua volta non ancora annunciato candidato di centrosinistra, nel botta e risposta durante l’assemblea regionale di Confcooperative Toscana.

In un tavolo di centrodestra che vede candidati presidente per le regionali 2025 in Toscana anche Elena Meini, Lega Salvini, Deborah Bergamini e Marco Stella per Forza Italia.