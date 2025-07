Regionali Toscana 2025, Giani formalizza con Pd disponibilità per il bis: “Pronto a ricandidarmi”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025

, Eugenio Giani, Pd, rompe gli indugi e annuncia la disponibilità a candidarsi per il bis.

L’annuncio del presidente della Regione Toscana uscente, al termine primo mandato, mercoledì 9 luglio, dopo l’appello all’unità di partito per sostenere Giani di Valentina Mercanti presidente Pd Toscana di cui è segretario Emiliano Fossi. Segretaria nazionale dem Elly Schlein.

Per Giani bis in questi giorni si sono moltiplicati gli appelli dei sindaci toscani.

Giani: “Sono rimasto profondamente colpito e sotto questo aspetto ringrazio davvero tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando un sostegno e un calore umano e politico verso la prospettiva di una ricandidatura. Devo dire che mi ha fatto molto piacere vedere circoli di partito, sindaci, addirittura più della metà dei sindaci in Toscana, e contemporaneamente tante istanze della società civile, economica, sindacale, sociale. Io, quindi, non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura.

Naturalmente lo faccio nelle regole del partito e della coalizione. Del partito che mi chiede, appunto, di manifestare la disponibilità. E l’ho formalizzata in modo che la direzione regionale osservi ai sensi degli articoli 31 dello statuto nazionale e 24 dello statuto regionale, quelle che sono le forme di raccolta delle indicazioni e poi di decisionalità. Perché è indubbio che il partito al tavolo della coalizione si deve presentare con un candidato, di conseguenza seguendo le procedure previste che sia io o sia un altro ma comunque si rapporti con il candidato. Poi la coalizione che rappresenta il punto di riferimento, come lo è stato in questa legislatura, per poter definire come presentare le liste come andare alle elezioni del 12 ottobre“.

“Ringrazio davvero di cuore il segretario regionale Emiliano Fossi, per la correttezza con cui ha guidato il partito e il componente della segreteria nazionale Marco Furfaro perché ho visto le loro prese di posizione con interviste indubbiamente aspirate a un senso unitario e costruttivo. Ringrazio le prese di posizione venute fuori in queste ore da tanti esponenti della società civile e politica all’insegna di un fare per la Toscana”.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Cinque anni fa abbiamo scelto di credere in un’idea di Toscana aperta, solidale, che non lascia indietro nessuno. Oggi possiamo dirlo con forza: quella scelta ha portato frutti concreti. E a dirlo sono i fatti. Abbiamo garantito il buon governo, politiche all’avanguardia e una visione chiara per il futuro. Per questo, accolgo con soddisfazione l’annuncio della disponibilità alla ricandidatura di Eugenio Giani alla guida della Regione. Una scelta nel solco della continuità e dell’amore per la Toscana. Una persona competente e aperta al dialogo, di esperienza, che può rappresentare al meglio una coalizione larga, civica e progressista, capace di essere una vera alternativa alla destra guidata da Giorgia Meloni. Con Giani abbiamo affrontato sfide straordinarie, sempre con spirito di squadra e nel rispetto delle istituzioni. Ora, insieme, possiamo continuare questo percorso con ancora più energia e determinazione. Lo dobbiamo ai cittadini toscani, lo dobbiamo alla nostra terra”.

Federica Fratoni, consigliera regionale Pd: “Ogni giorno in più di attesa è una concessione di troppo alla destra toscana, ancora alle prese con le proprie beghe interne. Ritengo sia un bene procedere speditamente su programma e coalizione d’altra parte proprio in questi mesi il Partito Democratico e il presidente Giani hanno portato avanti battaglie di civiltà pienamente coerenti con le tematiche fondanti di un moderno centrosinistra e che offrono risposte concrete alle istanze dei cittadini, spesso nella totale assenza del Governo nazionale. Sanità pubblica, asili gratis, fine vita, solo per fare pochi esempi significativi per i quali si sono già registrate convergenze tra le forze politiche. Si parta da questo patrimonio condiviso per rilanciare la coalizione più ampia possibile. La candidatura di Giani deve essere un valore aggiunto al percorso in atto, visto il poderoso e spontaneo sostegno di tantissimi sindaci e segretari di circolo Pd alla sua ricandidatura, a conferma di un lavoro serio e infaticabile svolto in anni non semplici in ogni angolo della nostra regione”.