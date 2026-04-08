Niente campo largo a Sesto Fiorentino: Alessandro Martini candidato sindaco dei riformisti

SESTO FIORENTINO – È stata presentata oggi la lista Sesto Riformista, che sarà protagonista alle prossime elezioni amministrative di Sesto Fiorentino, con Alessandro Martini candidato sindaco.

La lista nasce dall’unione di un’ampia area riformista e moderata ed è sostenuta da Casa Riformista, Azione, Avanti Psi, Italia Viva, Partito Liberal Democratico, +Europa, Pri e Pli.

“Sesto Fiorentino – dicono i promotori – ha oggi più che mai bisogno di una nuova spinta riformista: un progetto serio, concreto e capace di guardare al futuro, mettendo al centro sviluppo, coesione sociale e qualità della vita. La volontà iniziale delle forze riformiste era quella di contribuire alla costruzione del cosiddetto campo largo, mettendo a disposizione idee, competenze ed energie. Tuttavia, la coalizione guidata da Sinistra Italiana e Partito Democratico non ha voluto replicare il modello vincente delle ultime elezioni regionali, escludendo di fatto il contributo dell’area riformista e centrista. Di fronte a uno scenario che vede da una parte una coalizione sempre più orientata a sinistra e dall’altra una proposta di destra, abbiamo ritenuto doveroso offrire alla città un’alternativa credibile, equilibrata e autenticamente riformista. ”Per questo tutte le forze promotrici si sono unite attorno alla candidatura di Alessandro Martini, figura di grande esperienza amministrativa e sociale, profondo conoscitore del territorio e punto di riferimento riconosciuto dalla comunità sestese e metropolitana.

Molti i temi al centro del programma elettorale di Sesto Riformista, che saranno presentati nel dettaglio nelle prossime settimane: Università e Polo Scientifico, sicurezza, welfare e politiche per la famiglia, gestione dei rifiuti, aeroporto, tramvia, sviluppo economico e infrastrutturale, rigenerazione urbana.

«”Con un po’ di emozione torno, dopo tanti anni, a rimettermi in gioco per Sesto Fiorentino. Lo faccio con un forte senso di responsabilità e gratitudine verso la mia città, con la volontà di mettere a disposizione della comunità le esperienze e le competenze maturate nel mio percorso professionale e politico – dichiara Alessandro Martini – Sono felice di poter contare su un gruppo coeso di forze riformiste che condividono una visione comune: una Sesto inclusiva, attenta all’ambiente ma non contraria a priori allo sviluppo e alle opportunità di crescita. E adesso al lavoro”.