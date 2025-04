Sondaggio regionali Toscana: Giani corre, Tomasi leader centrodestra. Vannacci batte Stella e Meini

Regionali Toscana, nuovo sondaggio Emg Differenti per Toscana Tv realizzato con un campione di mille persone tra 25 e 27 marzo 2025. Sondaggio relativo a candidati presidenti Regione Toscana che ancora non sono stati ufficializzati da alcuna coalizione. Tanto che con lo stesso sondaggio il 56% dei toscani risponde no alla domanda relativa sia a centrodestra, sia a centrosinistra “Secondo lei fanno bene ad attendere ad annunciare ufficialmente il candidato?”.

Non è stato ancora ufficializzato per un secondo mandato il presidente in carica Eugenio Giani, Pd, per il cui operato, evidenzia il sondaggio, si dichiara soddisfatto il 72% degli intervistati.

Non è stato ufficializzato il candidato presidente di centrodestra, che vede il tavolo di coalizione affollato di papabili: il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, coordinatore regionale FdI. Per Lega Salvini la consigliera regionale Elena Meini. Per Forza Italia il coordinatore toscano e consigliere regionale Marco Stella e la deputata Deborah Bergamini.

Chi è il candidato ideale di centrodestra per il sondaggio in questione?

Tomasi svetta con il 54% davanti al 21% di un’ipotesi Vannacci, il generale europarlamentare fresco di tessera Lega. Stella con il 6% è preceduto dalle ipotesi Giovanni Galli, 9% e Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, 8%. Fanalino di coda nel sondaggio Elena Meini con il 2%.

Le intenzioni di voto? Eugenio Giani, centrosinistra senza M5S, 51.5%. Alessandro Tomasi, centrodestra, 35%. Candidato M55% 6%. Vannacci con lista propria 5%. Altro candidato 2.5%

Per quanto riguarda conoscenza e fiducia, Giani al 72%, Tomasi al 51%

Le intenzioni di voto per le liste. Nel centrosinistra quotato dal sondaggio al 51%: Pd 34%, Alleanza Verdi Sinistra 7.5%, Italia Viva 3.5%, Azione 2%, Più Europa 2%, lista civica centrosinistra 2%.

Nel centrodestra quotato dal sondaggio al 39%: Fratelli d’Italia 23%, Forza Italia 7%, Lega Salvini 5%, Noi Moderati 1.5%, lista civica centrodestra 2,5%.

Movimento 5 Stelle 6%.

Altra lista 4%.

Affluenza stimata 57%.