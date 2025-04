Vannacci neo tesserato Lega: “Chi vuole raddrizzare il mondo deve scendere in campo e sporcarsi le mani”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si chiude con la tessera in tasca per Roberto Vannacci il congresso federale della Lega a Firenze.

Congresso a Firenze, con tanto di collegamenti con Musk e Marine Le Pen, che ha confermato leader Matteo Salvini, acclamato ancora segretario.

Congresso che dunque vede l’ingresso nel partito del generale europarlamentare eletto un anno fa a Bruxelles da indipendente Lega con mezzo milione di voti.

Non senza malumori da parte di chi, il presidente dimissionario Fabio Filomeni, è stato fondatore del movimento ‘Mondo al contrario‘.

Matteo Salvini: “Un fine settimana emozionante a Firenze per il congresso della Lega: non un partito, ma una comunità, un movimento, una grande famiglia. Andiamo avanti insieme. Viva la Lega, viva la libertà, viva i popoli d’Europa!”. Accogliendo il neo tesserato Vannacci: Il generale Roberto Vannacci, europarlamentare eletto nelle liste della Lega, vero patriota, si è iscritto e unito alla nostra grande famiglia. Benvenuto Roberto! Avanti insieme!”

Roberto Vannacci: “Grazie al nuovo Mondo al contrario e al loro supporto entusiasta e incondizionato anche ieri a Firenze. Chi vuole raddrizzare il mondo deve scendere in campo e sporcarsi le mani! Deve votare, proporre, opporsi nelle sedi dove si decide, fare massa e imporre cambiamenti repentini perché forza=massa x accelerazione. Rimanere sui gradoni degli spalti a gridare aumenta solo il casino senza cambiare alcun risultato. Lo tsunami cresce ogni giorno di più!”

Poi Vannacci: “Dagli spalti in molti gridano, invece la Lega è l’unico partito sovranista che gioca in campo e che fa la differenza nell’esecutivo, in parlamento a Roma, a Bruxelles, nei consigli regionali e comunali, ovunque. A me non basta fare il tifo, non mi esalto a diffondere video e post e non mi soddisfa fare il filosofo della domenica e l’opinionista del lunedì. Io lo voglio raddrizzare questo mondo sottosopra e per farlo bisogna sporcarsi mani e piedi. Me ne frego delle critiche. Sempre avanti con chi le mani in pasta ce le vuole mettere davvero e non ha paura di rovinarsi la manicure.

Ora aggrediamo il prossimo di punto decisivo…con coraggio, forza e onore”.

E mentre Luca Baroncini accoglie il generale europarlamentare dopo le polemiche recenti con Vannacci per l’annuncio di Elena Meini candidata di partito per le regionali in Toscana , “Benvenuto in Lega all’onorevole Vannacci! La nostra comunità cresce, sono felice e soddisfatto per questo congresso storico”, ben altra la posizione di Filomeni.

“Visto che il generale leghista fresco di tessera ha avuto questa brillante uscita, gli chiedo se in quello “sporcarsi mani e piedi” include anche tradire la fiducia dei suoi sostenitori. Lo chiedo perché lo scorso 23 novembre, alla conferenza stampa di Marina di Grosseto, eravamo seduti uno accanto all’altro quando abbiamo dichiarato ufficialmente la nascita di un nuovo movimento politico, indipendente dalla Lega. Davanti ai giornalisti avevamo spiegato che il nascente ‘Movimento il Mondo al Contrario”’– parole testuali – doveva essere “la casa di tutti i sostenitori del ‘Vannacci pensiero’, leghisti e non leghisti”. Più di mille persone erano arrivate all’Hotel Terme Marine Leopoldo II convinte di assistere al battesimo di un movimento politico guidato dal sottoscritto (che non ha mai avuto tessere della Lega).

Gli ‘amici’ che sono più vicini al generale, quelli che gli sono rimasti fedeli e lo stanno seguendo nella ‘transizione fluida’, abbiano il coraggio di contraddirmi se sto scrivendo menzogne! Erano questi i patti? Sono certo che leggeranno questo scritto in silenzio, senza commentare. E non lo faranno per non alimentare polemiche, ma perché sanno bene che sto scrivendo la verità. Comunque, nessun livore né astio personale con alcuno di loro. Ognuno nella vita è libero di fare le scelte che ritiene più opportuno, rispettando, ovviamente, anche quelle degli altri”.