Comune di Prato, nominato il commissario prefettizio Claudio Sammartino

PRATO – Claudio Sammartino è stato nominato commissario prefettizio del Comune di Prato, in seguito alla sospensione dell’amministrazione comunale determinata dalle dimissioni irrevocabili della sindaca Ilaria Bugetti.

La nomina è avvenuta tramite decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell’interno, dopo che la prefetta Michela La Iacona ha preso atto della situazione politica venutasi a creare e ha avviato le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale. Sammartino guiderà il Comune fino alle prossime elezioni amministrative che dovrebbero svolgersi nella primavera del 2026.

Classe 1954, originario di Catania, Sammartino ha alle spalle una lunga e articolata carriera nella pubblica amministrazione. Laureato in giurisprudenza, con abilitazione alla professione forense, ha maturato competenze specifiche nella gestione di situazioni emergenziali e delicate. È entrato in carriera prefettizia nel 1982, operando inizialmente a Enna e poi ricoprendo incarichi dirigenziali a Catania, in particolare nell’ambito della Protezione Civile durante crisi sismiche ed eruzioni vulcaniche. Promosso prefetto nel 2009, ha guidato le prefetture di Savona, Taranto, Reggio Calabria e infine Catania, fino al suo pensionamento nel 2021. È stato anche commissario del governo per la Regione Siciliana, coordinatore per l’ordine pubblico in Sicilia orientale e Calabria, e ha gestito piani straordinari per la giustizia e la sicurezza in territori particolarmente complessi.

Nel corso della sua carriera ha assunto più volte il ruolo di commissario straordinario in Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, come Acicatena e Mascalucia, acquisendo una reputazione di alto profilo per competenza, fermezza e imparzialità. Dopo il pensionamento, è stato richiamato in servizio per presiedere la commissione d’accesso al Comune di Bari nell’aprile 2024, un’ulteriore conferma della fiducia che le istituzioni ripongono nella sua figura.

Il commissario avrà il compito di garantire la continuità istituzionale, la legalità amministrativa e la trasparenza nella gestione degli affari pubblici durante un periodo di transizione particolarmente delicato.

“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al commissario prefettizio Claudio Sammartino – dice Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale Pd – per l’importante incarico che è chiamato a svolgere alla guida del Comune di Prato. Come Partito Democratico assicureremo la massima disponibilità e collaborazione istituzionale per fare in modo che i progetti e le attività della città non si fermino, nonché per accompagnare questa fase di transizione verso le prossime elezioni amministrative. La nostra esperienza amministrativa e la conoscenza delle dinamiche sociali, economiche e produttive della città sono a completa disposizione del commissario e di questa delicata fase istituzionale. Prato è una città che è risorta tante volte da eventi che hanno messo a dura prova i pratesi, ci rialzeremo anche questa volta”.

“Auguriamo buon lavoro, che sappiamo non mancherà, al commissario prefettizio Claudio Sammartino, nominato a Prato in seguito alle dimissioni del sindaco Ilaria Bugetti. In quello che è e sarà un periodo delicato e complesso per la nostra città, un lasso di tempo che comporterà impegno costante, come rappresentanti delle istituzioni assicuriamo ed assicureremo la massima collaborazione, ed il nostro metterci a disposizione sempre per il bene di Prato”. Lo scrive, in una nota, la deputata pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta.