Elezioni regionali, il segretario Fossi accoglie disponibilità di Giani per il bis: “Ora confronto con altri partiti e segreteria regionale”

FIRENZE – Il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi, accoglie la disponibilità alla ricandidatura del governatore Eugenio Giani.

“Ringrazio il presidente Giani – dce – della disponibilità alla ricandidatura. Un passaggio che ci permetterà di mettere a disposizione la sua figura a tutti gli interlocutori con cui in questi mesi abbiamo lavorato per costruire una prospettiva comune, seguendo il percorso anticipato già ieri. Consci che i passaggi sono quelli della costruzione prima del programma e della coalizione e poi della scelta del candidato comune”.

“Viaggiamo decisi e sereni in questa direzione fin dall’inizio di questo percorso. È il momento di entrare nel vivo a 100 giorni dalla campagna elettorale – prosegue – per provare a definire l’alleanza che abbiamo in mente ed un progetto politico di rinnovamento profondo in grado di dare risposte alla Toscana e di aprire una stagione nuova. Abbiamo lavorato tutti insieme per dare corpo a quel cambiamento che la segretaria Elly Schlein aveva promesso al congresso e lo abbiamo fatto nelle politiche per la nostra regione. Stiamo lavorando per costruire quel campo largo che riteniamo sia una condizione imprescindibile per essere più forti possibili in Toscana e competitivi a livello nazionale”.

“Nei prossimi giorni convocheremo i partiti che hanno dato la disponibilità ad avviare un percorso programmatico – conclude Fossi – per una coalizione di centro sinistra e convocheremo anche la segreteria regionale per stabilire assieme le tappe di questo percorso, mantenendo lo spirito unitario con cui abbiamo operato negli ultimi mesi in cui abbiamo condiviso ogni passaggio”.