Regionali 2025, Donzelli e la sfida FdI: “Dovremmo pisanizzare la Toscana”

Regionali Toscana 2025, il deputato toscano Giovanni Donzelli, FdI, lancia il modello Pisa, sindaco Michele Conti, per le regionali in Toscana. Regionali in cui Fratelli d’Italia ha in Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, segretario toscano FdI, il candidato presidente.

Regionali in Toscana in cui né il centrodestra, né il centrosinistra, con il presidente Regione Giani reduce dal vertice Pd a Roma dopo aver aver annunciato la sua disponibilità a un bis, hanno ufficializzato il candidato presidente.

Donzelli a Pisa al quartiere Cep con il consigliere regionale FdI Diego Petrucci. Non c’era il sindaco Conti, alla guida del governo di centrodestra, c’erano il vicesindaco Raffaele Latrofa e gli assessori Giulia Gambini e Filippo Bedini.

Donzelli: “Quando vengo a Pisa e vedo l’amministrazione credo che dovremmo pisanizzare la Toscana, fare il miracolo che ha fatto Fratelli d’Italia con Michele Conti farlo in tutta la regione Toscana con Fratelli d’Italia e con Alessandro Tomasi. Si può fare perché i sindaci bravi ci sono e lo hanno dimostrato nelle nostre amministrazioni dove abbiamo vinto a Pisa, Pistoia, Massa, Siena, Grosseto, Arezzo. Si può cambiare la regione se come vediamo grazie a Giorgia Meloni si può cambiare l’Italia. Il buon governo che abbiamo portato a livello comunale e livello nazionale può essere portato a livello regionale”.