Delmastro a Sollicciano: “A maggio nuovo direttore. Quasi dieci milioni per tetti, docce, efficientamento”

FIRENZE – Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a Sollicciano lunedì 28 aprile. Delmastro, responsabile dipartimento Giustizia Fratelli d’Italia, ha visitato la casa circondariale di Firenze accompagnato dai deputati toscani Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione FdI e vicepresidente Copasir, e Francesco Michelotti, vicecoordinatore toscano FdI. Dopo la visita in carcere, il convegno ‘Giustizia è sicurezza’ a Firenze. Delmastro: “A maggio termineranno gli interpelli e quindi verrà assegnato il nuovo direttore titolare a Sollicciano. Oggi c’è un reggente e due vicedirettori che saranno confermati. Abbiamo spazzato via una serie di contenziosi che esistevano, che abbiamo ereditato dal passato, e abbiamo investito 7,5 milioni di euro per rifare completamente il manto di copertura dell’edificio, gli infissi e per dotare le celle di docce. Questo a tutela della dignità del detenuto e indirettamente a garanzia di uomini e donne della polizia penitenziale perché quando un carcere funziona meglio vi sono anche minori conflittualità interne” “Poi c’è anche un altro investimento di 2,6 milioni di euro per quanto riguarda l’efficientamento energetico, per il quale Sollicciano è il carcere sperimentale di tutta l’Italia: abbiamo fatto un partenariato pubblico con Edison per migliorare l’efficientamento energetico e questo vuole dire assicurare acqua calda e refrigerazione in estate diversamente da come è stato sino ad oggi. In tutto stiamo parlando di quasi 10 milioni: per l’esattezza di 2,3 milioni per l’efficientamento energetico, 7,5 milioni fra manti, coperture, docce”. Poi Delmastro: “Abbiamo stanziato 2,6 milioni per la videosorveglianza interna del carcere di Sollicciano e i lavori per la videosorveglianza interna sono già iniziati. La mancanza della videosorveglianza interna era un problema evidente. Se non hai apparati di videosorveglianza, tutto deve essere evidentemente sorvegliato a vista e a persona. Un problema, soprattutto quando vi è carenza di uomini”. “Andiamo a mettere in sicurezza il carcere fiorentino di Sollicciano, che somma le tradizionali carenze di organico che abbiamo ereditato e il sovraffollamento, con dei problemi infrastrutturali che necessitano di investimenti importanti, ma al momento questo è un carcere disfunzionale“. “Terminato il passaggio del commissario straordinario per gli istituti penitenziari per atterrare velocemente i 255 milioni di risorse destinate all’edilizia penitenziaria e recuperati 7.000 dei 10.000 posti detentivi che mancano, si dovrà fare una riflessione su questo istituto anche a prescindere dal fatto che oggi lo mettiamo in sicurezza“. Quindi Delmastro: “Sono molto orgoglioso di aver parlato con le organizzazioni sindacali del titanico sforzo per le assunzioni, ossia 10.250 allievi agenti finanziati, in due anni e 6 mesi”.

Federico Gianassi, deputato toscano Pd: “A me sembrava inconcepibile che dopo oltre 2 anni e mezzo di governo il ministro Nordio e il sottosegretario Delmastro non avessero sentito l’esigenza di venire di persona a vedere con i propri occhi il disastro di Sollicciano. Oggi Delmastro, anche a seguito dei molti appelli delle settimane scorse, ha rimediato a questa stortura. Lo considero un fatto positivo perché avrà avuto modo di provare quello che abbiamo provato noi quando lo abbiamo visto: orrore. Tuttavia, il tempo delle promesse, degli slogan e delle parole è finito. Un anno fa era venuto il sottosegretario Ostellari a promettere circa 10 milioni entro il 2025, oggi Delmastro rilancia di nuovo quelle promesse e quelle risorse. Non si faccia il gioco delle tre carte, sarebbe inaccettabile. Se Delmastro annuncia la ripartenza dei lavori da 7 milioni di euro, finanziati dal precedente governo e fermi da oltre due anni, lo consideriamo francamente il minimo indispensabile.

Quello che serve è un piano concreto, con punti chiari, tempistiche ben definite, risorse sufficienti per la riqualificazione e ancora questo non si è ancora visto.

Oggi è stato il giorno degli annunci, anche dello scaricabarile rispetto a chi ha costruito il carcere 50 anni fa, ma tutti si aspettano dal Governo fatti e non accuse e atteggiamenti auto-assolutori.

Se si vuole passare dalle parole ad azioni concrete, lo ribadiamo forte e chiaro: noi ci siamo e siamo pronti a dare una mano. Se la visita odierna è invece ancora una volta una vetrina per promesse, un’occasione per sprecare tempo, allora ci troveranno sulle barricate”.

Francesco Michelotti: “Le due parole chiave del governo Meloni sono ‘giustizia’ e ‘sicurezza’. Il convegno di oggi a Firenze è la prima tappa di una campagna nazionale di Fratelli d’Italia che illustra quale e quanta sia stata, in due anni e mezzo di legislatura, l’attenzione dell’esecutivo per questi due temi fondamentali, posti al centro dell’agenda politica fin dall’insediamento. Sul fronte della giustizia, stiamo portando avanti la riforma relativa alla separazione delle carriere dei magistrati per ovviare all’annoso problema del correntismo, affinchè i giudici siano, e finalmente, non solo terzi e imparziali ma che, come tali, siano anche percepiti dai cittadini. Stiamo percorrendo la strada giusta, così come per quanto riguarda la sicurezza. Di pochi giorni fa è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge fortemente voluto dall’esecutivo e che introduce importantissime norme in tema di sicurezza urbana, di contrasto all’immigrazione irregolare e di tutela delle forze dell’ordine, solo per citarne alcuni provvedimenti.

Ringrazio, in particolare, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, che oggi ha fatto visita al carcere fiorentino di Sollicciano, annunciando importanti risorse per la casa circondariale, Sara Kelany, responsabile nazionale del dipartimento immigrazione di Fratelli d’Italia, insieme alla quale, in commissione Affari Costituzionali, in questi primi due anni e mezzo di legislatura abbiamo difeso e appoggiato questo importante percorso normativo del governo. Legalità e sicurezza sono priorità come non lo sono, in concreto, mai state per gli esecutivi precedenti. Anche nella nostra regione occorre intraprendere, su questi temi così vicini e focali per i cittadini, la giusta, corretta ed efficace direzione scelta dal governo nazionale”.