FIRENZE – Emergenza Sollicciano, FdI: “In arrivo 51 agenti. Progetto nuovo edificio”

Emergenza Sollicciano, dopo la rivolta nel carcere di Firenze in seguito al suicidio di Fedi, un detenuto di venti anni, FdI col deputato Fabrizio Rossi sabato 6 luglio annuncia l’arrivo di 51 agenti. Nonché “un progetto già disponibile per la realizzazione di un nuovo edificio, grazie alla riprogrammazione delle risorse a cura del Comitato Paritetico Interministeriale per l’edilizia penitenziaria del novembre 2023, con lo stanziamento di quasi 500mila euro”

Carcere di Sollicciano in cui la sindaca Sara Funaro venerdì 5 luglio è stata in visita insieme ai deputati Pd Emiliano Fossi e Federico Gianassi.

Il giovane detenuto che si è suicidato a Sollicciano aveva presentato reclamo a febbraio scorso al tribunale di sorveglianza di Firenze con l’assistenza di Altro Diritto, aveva chiesto “il ripristino delle condizioni di salubrità, dovendo vivere in cella senza acqua acqua ma con cimici, muffa e topi“.

Il giovane, come riportano oggi alcuni quotidiani, sollecitava i giudici a “ordinare alla amministrazione penitenziaria di porre fine alla lesione e alla limitazione dei suoi diritti”, legata alla condizioni degradanti della struttura penitenziaria fiorentina, chiedendo, in caso di accoglimento, di trasmettere il reclamo in Procura per accertare se la detenzione in quelle condizioni configurasse il reato di tortura: “L’amministrazione penitenziaria ha agito con crudeltà ponendo in essere un trattamento inumano e degradante per la dignità delle persone”.

L’udienza al tribunale di sorveglianza si era svolta il 22 maggio, era in attesa della decisione.

Fabrizio Rossi, deputato FdI: “L’attenzione del governo sul carcere di Sollicciano, così come per gli altri istituti penitenziari sui territori, è concreta e tangibile. Sono in arrivo 51 nuovi agenti che hanno appena terminato il 183° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria. grazie all’impegno costante che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, fin dall’insediamento dell’esecutivo Meloni, sta portando avanti, si sta intervenendo in modo deciso per risolvere l’annoso e grave sottodimensionamento del personale, che affligge Sollicciano da anni. Nell’istituto penitenziario fiorentino, è previsto inoltre un . La sola risposta allo stato in cui versa da tempo l’istituto penitenziario di Sollicciano è la concretezza”

Sindaca Sara Funaro: “Non c’è più tempo, non possiamo più aspettare. Il dolore per la giovane vita spezzata è profondo: Fedi aveva solo vent’anni, l’ennesima vittima in un sistema al collasso. È una vergogna per uno stato civile. Le carceri devono essere luoghi di riabilitazione sociale, non di abbandono e emarginazione. La comunità carceraria deve essere tutelata: detenuti, lavoratrici e lavoratori e tutte le associazioni che si impegnano ogni giorno. Dignità e diritti devono essere garantiti senza distinzioni. Da tempo denunciamo le condizioni disumane di Sollicciano: è necessario intervenire su una situazione che non può più essere ignorata. Il Governo deve intervenire subito”.