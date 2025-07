Regionali Toscana 2025: la data di Giani c’è. Lo sfidante Tomasi pure

Getting your Trinity Audio player ready...

Ci voleva il primo scontro elettorale in un contesto non elettorale, l’assemblea regionale di Confcooperative Toscana, per scuotere le elezioni regionali Toscana 2025.

Ci voleva il botta e risposta tra i due candidati presidente in pectore Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana al termine primo mandato, e Alessandro Tomasi, coordinatore toscano FdI, sindaco di Pistoia.

Per annunciare, Giani, che i toscani al voto vanno il 12 ottobre.

Per annunciare Tomasi, di fatto, di essere lui lo sfidante, dunque il candidato presidente per il centrodestra, anticipando un’ufficialità del tavolo nazionale di centrodestra.

Perché Tomasi da sfidante si è posto dichiaratamente nel contestare a Giani un balletto di date per le regionali: “Ma avrò il diritto io, da sfidante, di poter raccontare quello che penso ai cittadini?”.

Con risposta di Giani: “Ti va bene il 12?“. Tomasi: “Mi va benissimo quando vi pare. Basta saperlo”. Giani: “Allora è il 12”.

Alessandro Tomasi dunque sfidante candidato presidente centrodestra Regione Toscana alle elezioni regionali al voto il 12 ottobre.

Con buona pace di Lega Salvini, con la candidata Elena Meini, che aveva pure attaccato il sindaco di Pistoia per il patrocinio istituzionale al Toscana Pride.

E dei candidati Deborah Bergamini e Marco Stella, Forza Italia.

Ma Tomasi sfidante di chi?

Per il centrosinistra si aspetta l’ufficialità di Giani bis, forte di sondaggi che lo hanno già proclamato vincitore.

Ufficialità che Giani, uomo di partito oltre che delle istituzioni, aspetta dal suo Pd. Che a sua volta ha in corso la partita per un campo largo con M5S, oggi all’opposizione in Consiglio regionale. M5S che ha già detto con chiarezza da tempo di non essere d’accordo su un Giani bis.

M5S reduce da un’alleanza Pd che non è andata benissimo: quella alle amministrative 2024 che a Prato, terza città dell’Italia centrale dopo Roma e Firenze, ha eletto sindaca la dimissionaria Ilaria Bugetti, indagata per corruzione. Con tanto di commissario prefettizio in arrivo.

La candidatura Giani bis non si gioca solo sul tavolo della Toscana per il Pd di Elly Schlein, segretario regionale Emiliano Fossi.

Ma sarebbe anche incrociata con la Campania, dove De Luca, presidente al termine del secondo mandato, e non ci sarà terzo mandato per i presidente di Regione, sta portando avanti le sue ragioni per un rinvio della data elettorale. Campania in cui un’alleanza Pd-M5S, con cui è stato eletto il sindaco di Napoli Manfredi, con un candidato presidente M5S potrebbe avere un effetto domino sbloccando la candidatura di Giani in Toscana. Papabili candidati presidente M5S sono Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati, e il napoletano Sergio Costa, attuale vicepresidente Camera dei Deputati.

Ma i tempi stringono. E il presidente Giani, in attesa dell’ufficialità per un Giani bis, intanto fissa la data del voto il 12 ottobre 2025.