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Auto usate, brumbrum accelera in Italia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il mercato dell’auto usata continua a rappresentare uno dei segmenti più dinamici dell’automotive italiano e brumbrum, brand italiano di Aramis Group, punta ad accelerare la propria crescita nel Paese attraverso nuove aperture e il rafforzamento del modello omnicanale. 

“Il mercato italiano dell’auto usata è uno dei più rilevanti in Europa, con circa 3 milioni di passaggi di proprietà ogni anno. In questo contesto, caratterizzato da frammentazione e livelli disomogenei di digitalizzazione e trasparenza, brumbrum punta a consolidare il modello di business del Gruppo, che garantisce ai clienti una gamma ampia e diversificata di auto, la presenza fisica sul territorio e tecnologie innovative per mantenere standard elevati di qualità in tutte le fasi del processo produttivo”, dichiara Paolo Di Napoli, CEO di brumbrum.
 

 

Al centro della strategia c’è la factory di Reggio Emilia, dove ogni veicolo viene sottoposto a un processo di ricondizionamento industriale con oltre 300 controlli qualità che riguardano meccanica, carrozzeria, elettronica e sistemi di sicurezza. Il sito ha una capacità produttiva fino a 1.500 veicoli al mese e rappresenta uno degli asset chiave del posizionamento dell’azienda nel mercato dell’usato. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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