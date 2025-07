Regionali 2025, Giani: “Nessun rinvio. Toscana al voto in ottobre”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali 2025, non si ferma il botta e risposta tra Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana al termine primo mandato, e Vincenzo De Luca, Pd, presidente Regione Campania al termine secondo mandato.

Con Giani che giovedì 3 luglio ribadisce il voto della Toscana in ottobre, dopo aver annunciato la firma del decreto per andare alle urne il 12 o il 19 ottobre. Con De Luca che insiste per un rinvio della data elettorale in Campania.

Le precedenti elezioni regionali sono state per entrambe nel 2020.

Toscana che non ha ancora ufficializzato alcun candidato presidente per le elezioni regionali.

Botta e risposta emerso nei giorni scorsi con la Conferenza delle Regioni all’indomani del no a una nuova proposta per un terzo mandato dei presidenti di Regione presentato da Lega Salvini.

Per De Luca “Io non posso anticipare il voto e, anche votando come le Marche a fine settembre, non c’è tempo per l’approvazione del bilancio di previsione”.

Eugenio Giani: “La Toscana andrà al voto il 12 o il 19 ottobre, nei tempi previsti dalla Costituzione. Non esistono alibi tecnici né scuse procedurali che giustifichino un rinvio. Amministrare significa rispettare la legge in modo imparziale e rispettoso dei diritti dei cittadini. Se la Costituzione all’articolo 122 afferma la durata di 5 anni, questo va rispettato. Non alterato da opinioni o gradimento di parte. Credo nella chiarezza verso i cittadini, nella stabilità delle istituzioni e nella responsabilità amministrativa”.

“Noi toscani abbiamo sempre dimostrato di sapere governare, programmare e votare senza rinvii tattici o tentennamenti. La democrazia non si posticipa per convenienza. Altri presidenti scelgano pure la strategia del rinvio. In Toscana a ottobre si vota e si approverà il bilancio nei tempi corretti. Punto”.

Vincenzo De Luca: “Ci sono Regioni che non ragionano sull’interesse dei territori, ma su beghe di partito. Chi fa la corsa al voto è perché ha paura di essere messo in discussione, tipo Toscana per intenderci, ma i tempi per l’approvazione del bilancio di previsione non ci sono. Questo problema è stato segnalato al governo. Noi siamo sereni, rilassati, quasi in fase zen. E’ un problema nazionale, perché salteranno i tempi fissati dal Pnrr e si lasceranno allo sbando migliaia di Comuni. Se si ritiene che sia un problema serio, si consenta l’approvazione del bilancio di previsione, se non ci sarà i cittadini sapranno chi ha portato a non approvare il bilancio nel nostro Paese. Il presidente Fedriga ha proposto al governo di approvare una finestra di tre-quattro mesi per approvare i bilanci di previsione e prevedeva che il Governo decidesse di fissare la data delle elezioni di nuovo a primavera. Decida il governo quello che vuole fare”