Hankook Ventus evo Z, il Super Sport per strada e pista

(Adnkronos) – Hankook riporta il proprio nome nel segmento degli pneumatici Super Sport con il nuovo Hankook Ventus evo Z, una copertura estiva pensata per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare all’utilizzo su strada. Il progetto nasce per offrire un equilibrio concreto tra grip, precisione di guida e durata, collocandosi a metà strada tra uno pneumatico sportivo tradizionale e una soluzione più estrema da pista.

Il Ventus evo Z è omologato ECE e rispetta i requisiti previsti per la circolazione stradale, compresa la profondità minima del battistrada. Questo lo rende adatto a sportive ad alte prestazioni, vetture elaborate, appassionati di track day e campionati junior, dove serve uno pneumatico capace di lavorare bene anche sotto forti sollecitazioni.

La struttura del battistrada asimmetrica adotta scanalature con profondità e larghezze differenti, studiate per migliorare stabilità e appoggio. La cintura rinforzata con fibre aramidiche aumenta la rigidità della superficie di contatto, mentre la spalla esterna utilizza scanalature trasversali chiuse per favorire precisione e tenuta in curva.

Anche la mescola conferma l’impostazione sportiva del progetto. Hankook ha impiegato resine liquide e componenti resistenti alle alte temperature, soluzioni ispirate all’esperienza maturata nel motorsport. Il risultato è uno pneumatico progettato per garantire risposta rapida, controllo e costanza di rendimento anche durante la guida più intensa.

La gamma del pneumatico estivo sportivo Hankook arriverà progressivamente in 25 misure da 18 a 21 pollici, con larghezze comprese tra 225 e 355 mm e spalle da 25 a 45. Le applicazioni previste coprono modelli come Porsche 911, BMW M, Audi RS, Mercedes-AMG e altre vetture del segmento ad alte prestazioni. Quasi tutte le misure dispongono di indice di velocità (Y), quindi sono omologate per velocità superiori a 300 km/h.

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