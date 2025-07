Nuovo robot chirurgico in ospedale di Livorno, sindaco Salvetti: “Salto di qualità eccezionale per nostra sanità”

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Inaugurato all’ospedale di Livorno una nuova piattaforma robotica.

L’ Azienda USL Toscana Nord Ovest ha presentato mercoledì 2 luglio la nuova piattaforma robotica Versius CMR, entrata in funzione con il primo intervento all’ospedale di Livorno il 27 giugno scorso. La presentazione con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco Luca Salvetti, la direttrice della ASL Toscana Nord Ovest Letizia Casani, il consigliere regionale Francesco Gazzetti, oltre al rappresentante di Eni Filippo Uberti.

Robot chirurgico acquisito con il contributo di Eni, “a seguito dell’accordo innovativo finalizzato alla diffusione della chirurgia robotica nei presidi ospedalieri di Livorno e Massa. L’iniziativa, che rientra nel protocollo di intesa quadro stipulato tra le parti nel 2024, mira a garantire equità di accesso alle cure avanzate, promuovendo al contempo sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica”.

Luca Salvetti, sindaco di Livorno: ” Il nuovo robot chirurgico inaugurato e già operativo nell’ospedale di Livorno è un salto di qualità eccezionale per la sanità livornese e il nostro ospedale. Il suo arrivo a Livorno è il frutto di un lavoro congiunto di Regione Toscana, Azienda Usl e Comune di Livorno con il fondamentale contributi di Eni. Qualificare i servizi sanitari attuali proprio nei giorni in cui l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale ha visto la consegna della progettualità fondamentale per avviare la conferenza dei servizi e giungere al progetto esecutivo e all’appalto per la costruzione”.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana

: “Ringrazio la Asl Toscana Nord Ovest, tutti gli operatori che sono impegnati ogni giorno con la loro straordinaria professionalità, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ed Eni, per questa sinergia importante. La robotica per la chirurgia rappresenta il salto di qualità poiché è in grado di determinare interventi meno invasivi, degenze più brevi e meno complicanze post operatorie. Inoltre si crea una nuova generazione di chirurghi per rivoluzionare questa branca importantissima della medicina e traghettarla nel futuro. L‘implementazione della robotica è simbolo di eccellenza all’ospedale di Livorno, per garantire ad ogni cittadino e ad ogni comunità il diritto fondamentale alla salute“.

La scelta della piattaforma Versius Plus “è stata dettata dalla sua modularità, compattezza e facilità di trasporto tra le sedi ospedaliere, caratteristiche che la rendono ideale per un utilizzo diffuso e flessibile. Grazie a questa tecnologia, i pazienti potranno beneficiare di interventi chirurgici più precisi, meno invasivi e con tempi di recupero ridotti, riducendo al contempo i costi sanitari e l’impatto ambientale legato agli spostamenti per le cure”.

Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd: “Esprimo grande soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo robot chirurgico dell’ospedale di Livorno. È stata l’occasione anche per ringraziare Eni per l’attenzione concreta che ha voluto dedicare a questa operazione così come tutte le persone che hanno lavorato per raggiungere questo obbiettivo: tra di loro, oltre al sindaco Salvetti, voglio evidenziare l’impegno del dottor Enrico Bianchi che tanto si è speso per la riuscita di questa iniziativa. È stato inoltre bello vedere la comunità medica e infermieristica partecipare con entusiasmo a questo momento che segna la messa a disposizione della sanità pubblica livornese di un’attrezzatura così moderna, che il primario De Maria ha già utilizzato per un primo intervento”.

“Il mio lavoro in tema di sanità naturalmente prosegue. Con l’obiettivo, guardando a Livorno, della realizzazione del nuovo ospedale ma anche con la conclusione di tutti gli interventi legati sia alla manutenzione dell’attuale struttura ospedaliera che al potenziamento della sanità territoriale. Un lavoro che, a tutti i livelli, trae forza dall’impegno quotidiano della comunità politica del Partito Democratico e dall’azione portata avanti dall’assessore regionale Bezzini ma anche e soprattutto dalla determinazione messa in campo dal presidente Giani al quale va il mio ringraziamento per la sua straordinaria azione in difesa della sanità toscana. Questo rappresenta il modo migliore sia per farsi carico e rispondere alle necessità della cittadinanza ma anche per mettere in condizione i professionisti della sanità di lavorare in strutture degne della loro grande professionalità”.