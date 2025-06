Lotto Zero Livorno, botta e risposta Partito Democratico-Forza Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Lotto Zero Livorno, botta e risposta tra Forza Italia e Pd.

Con un doppio intervento per Forza Italia con Chiara Tenerini, deputata di Cecina, e Alessandro Guarducci, candidato sindaco centrodestra amministrative Livorno 2024, consigliere comunale Livorno. Per Pd con deputato toscano Marco Simiani e il consigliere regionale Francesco Gazzetti, livornese, responsabile infrastrutture Pd Toscana.

Tenerini e Guarducci: “Paradossale assistere all’improvvisa mobilitazione del Partito Democratico sul Lotto Zero, un’opera di cui si discute da oltre mezzo secolo e che proprio durante i lunghi anni di governo del centrosinistra – a livello nazionale, regionale e comunale – è rimasta ferma al palo. Oggi, da comoda posizione di opposizione, i parlamentari del PD chiedono 10 milioni per una progettazione che in parte già esiste, come se si trattasse di una battaglia civica appena scoperta. Ma chi ha avuto in mano le chiavi per decenni, dovrebbe almeno evitare di fare la morale a chi sta cercando di rimettere ordine”. “Non siamo contrari all’opera e anzi riteniamo che un collegamento efficace tra Maroccone e Chioma possa rappresentare un elemento importante per la viabilità costiera e per la valorizzazione infrastrutturale della città. Ma siamo altrettanto convinti che le scelte infrastrutturali si fanno con responsabilità e rigore, non con gli slogan. E serve anche chiarezza: perché oggi si propongono 10 milioni per riprogettare ciò che è stato già oggetto di studi e accordi? Dove sono finite le progettualità presentate nel 2011? E perché quelle risorse non sono mai state attivate quando il PD era al Governo?”

Gazzetti e Simiani: “Serviva davvero l’azione del Partito Democratico per riportare al centro del dibattito il tema Lotto Zero, un’opera fondamentale per Livorno e l’intera costa toscana che le attuali forze di governo nazionale avevano completamente dimenticato e lasciato da parte. L’ultima presa di posizione di Forza Italia trasuda proprio tutto l’imbarazzo per questa clamorosa dimenticanza, segno evidente dell’incapacità del centrodestra di offrire alle nostre comunità un supporto vero e concreto. Sarebbe per noi facilissimo ricordare che evocando fatti avvenuti nel 2011 si tira in ballo le pesanti responsabilità dell’allora governo Berlusconi ma non ci interessa scendere su questo piano. Siamo nel 2025 e ci piace invece parlare delle responsabilità che intendiamo assumerci noi, adesso. Ecco perché sul Lotto Zero chiediamo a Forza Italia, così come a tutto il centrodestra, di passare dalle polemiche alle azioni concrete. Per farlo invitiamo tutte le forze politiche a sostenere l’ordine del giorno presentato dai nostri parlamentari“.