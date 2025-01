Getting your Trinity Audio player ready...

Sondaggio Toscana 2025, Lega: “Parleranno i fatti”. Forza Italia: “Serve candidato moderato”.

Elezioni regionali Toscana, intervengono Lega Salvini, con coordinatore regionale Luca Baroncini, e Forza Italia, coordinatore regionale il consigliere regionale Marco Stella, dopo i risultato del sondaggio Emg Different per Toscana Tv.

Sondaggio che fotografa tra il 20 e il 23 gennaio 2025 una situazione con ipotesi candidati presidenti Eugenio Giani, Pd, centrosinistra, presidente della Regione Toscana in carica, e Alessandro Tomasi, sindaco bis di Pistoia, coordinatore toscano Fratelli d’Italia.

Secondo il sondaggio, le intenzioni di voto per Lega Salvini sono 5%, Forza Italia 7%, Fratelli d’Italia 25%.

Tomasi non ufficializzato candidato centrodestra, come non lo è ancora Giani per il centrosinistra. Tomasi nome su cui Lega Salvini e Forza Italia continuano a discutere pubblicamente rispetto a Fratelli d’Italia.

Nemmeno è ancora ufficializzata la data del voto.

Forza Italia con Marco Stella: “Sono mesi che, come Forza Italia, diciamo che come candidato governatore del centrodestra serve un moderato, capace di allargare il perimetro della coalizione. E sono mesi che diciamo che occorre un metodo condiviso per la scelta del nome giusto, noi avevamo proposto le primarie, ora i tempi sono più stretti, e poi ci dovrà essere un passaggio al tavolo nazionale della coalizione, visto che le Regioni al voto sono 6. Comunque, il sondaggio ci dà ragione. I dati sul nostro partito sono positivi, Forza Italia è data al 7%, nel 2020 avevamo preso il 4,28%. C’è un altro aspetto interessante che emerge dal sondaggio, e cioè che il 20% degli elettori, divisi tra i due schieramenti, votano per liste di centro, segno che c’è voglia di moderatismo, di programmi concreti. Purtroppo, una parte di elettorato centrista guarda positivamente al governatore uscente, e questo deve essere per noi uno stimolo a convincere questi elettori a votare Forza Italia. Di fronte a un candidato come Giani, sono convinto che il centrodestra debba puntare su un moderato, capace di intercettare anche i moderati di centrosinistra e coinvolgere le realtà civiche diffuse sul territorio. Forzare la mano per piantare bandierine sarebbe controproducente e ci porterebbe a una sconfitta sicura”.

Lega Salvini con Luca Baroncini: “I sondaggi? Parto con una battuta. Sono gli stessi che davano stravincente Kamala Harris? Il centrodestra nei sondaggi è sempre sottostimato fin dai tempi della prima repubblica: tutti dicevano “voto a sinistra” e poi prendeva valanghe di voti la DC.

Nel rispetto comunque della scienza statistica che c’è dietro, farei rilevare alcune considerazioni. Anzitutto di contesto: non sono certi i nomi dei candidati e non è quindi ancora iniziata alcuna campagna elettorale e non è soprattutto certa la candidatura di Giani perché la possibile coalizione ha rinviato a marzo l’annuncio: a sinistra non si trovano d’accordo e stanno litigando. Non è certo neppure se si vota nel 2025 o nel 2026.

Con queste premesse, la distanza di 10 punti tra centrodestra e centrosinistra è tutt’altro che incolmabile.

Balla il 5% che da una parte si sposti all’altra, ma soprattutto tutto due dati che sono in assoluto i più importanti dal punto di vista statistico e che la stampa non ha evidenziato. Il primo: in base a questo sondaggio il 25% degli intervistati è disposto a votare a prescindere dal suo credo politico e, poiché la maggioranza è di sinistra c’è un ampio numero di elettori che potrebbe essere convinto da un progetto credibile quale quello a cui la Lega sta lavorando. Il secondo dato è che (in base a questa ricerca di EMG) il 43% dei toscani non è intenzionato a votare e quindi non è così soddisfatto di chi da 55 anni li governa. Se il centrodesta riuscirà a parlare anche a quella parte di elettorato è evidente come ci sia una prateria di voti che il 10% di presunto distacco attuale è nulla in confronto.

Insomma non ci sottovalutino. La partita è apertissima”.

Poi Baroncini, rispetto a un 5% di voti Lega Salvini nel sondaggio Emg per Toscana Tv: “Venendo ai voti dei partiti. I dati del tesseramento Lega (+14% di iscritti nel 2024 rispetto al 2023) e di partecipazione ai gazebo sono un sondaggio ‘empirico’ nostro che dimostra come non siamo affatto in calo di consensi reali. Ma per questo parleranno i fatti più dei sondaggi, come hanno parlato per Trump, quando tutti i sondaggi lo davano perdente”.