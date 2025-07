Aucella: Il prurito devasta la vita del paziente affetto da malattia renale cronica

(Adnkronos) – “Il prurito è un sintomo che devasta per molti aspetti la vita del paziente. Non dobbiamo pensare a un prurito come quello che capita a tutti quanti di provare quando sfioriamo una pianta o abbiamo mangiato qualcosa che ci ha dato fastidio. Questo è un prurito che non va via”. Ha dichiarato all’adnkronos il prof. Filippo Aucella, direttore della struttura complessa di nefrologia e dialisi dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo commentando la notizia del termine della fase di negoziazione con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la rimborsabilità di difelikefalin indicato per il trattamento del prurito da moderato a grave associato a malattia renale cronica, negli adulti sottoposti ad emodialisi. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)