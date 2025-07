Cucchiaro (CSL Vifor Italia):  Difelikefalin a breve disponibile anche in Italia

(Adnkronos) – “Il prurito associato alla malattia renale cronica è una patologia che per lungo tempo è stata sottovalutata, e nei casi più gravi arriva a minare anche l’equilibrio psichico del paziente. Il farmaco Difelikefalin è già disponibile in gran parte dei paesi dell’Europa occidentale, negli Stati Uniti ed in Australia, e a breve sarà disponibile anche in Italia”. Ha dichiarato all’Adnkronos Giuseppe Cucchiaro, general manager di CSL Vifor Italia, commentando la notizia del termine della fase di negoziazione con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la rimborsabilità di difelikefalin indicato per il trattamento del prurito da moderato a grave associato a malattia renale cronica, negli adulti sottoposti ad emodialisi. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)