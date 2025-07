Sindaci e governatori, la nuova mappa del consenso: Giani è quarto in Italia

FIRENZE – È stata pubblicata oggi su Il Sole 24 Ore la tradizionale classifica elaborata da Noto Sondaggi sul gradimento di sindaci e governatori italiani. Il sondaggio fotografa l’attuale consenso degli amministratori locali rispetto al giorno della loro elezione, tracciando una mappa aggiornata del rapporto tra politica e cittadini nei capoluoghi di provincia e nelle regioni.

Fioravanti in testa: il più apprezzato tra i sindaci

A guidare la classifica generale dei sindaci è Marco Fioravanti, primo cittadino di centrodestra di Ascoli Piceno, premiato da un altissimo livello di apprezzamento. Sul podio anche Michele Guerra (centrosinistra, Parma) e, a pari merito in terza posizione, Vito Leccese (Bari) e Gaetano Manfredi (Napoli), entrambi esponenti del centrosinistra.

In fondo alla graduatoria dei primi cittadini si colloca Roberto Lagalla, sindaco di Palermo (centrodestra), con un consenso fermo al 39%.

I sindaci toscani: Tomasi in vetta, Ghinelli in coda

Guardando alla Toscana, il miglior risultato lo ottiene Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e figura in rampa di lancio come possibile candidato alla presidenza della Regione. Con un gradimento del 57%, si posiziona al 19esimo posto nazionale.

Seguono Mario Pardini (Lucca, centrodestra) e Francesco Persiani (Massa, centrodestra), entrambi in crescita rispetto al giorno dell’elezione. Assieme a Sara Funaro, sindaca di Firenze (centrosinistra), si collocano al 34esimo posto. Stessa posizione con il 55 per cento dei consensi Michele Conti (Pisa) e Nicoletta Fabio (Siena). Altre due realtà in chiaroscuro sono Livorno, con Luca Salvetti in lieve crescita, e Grosseto, dove Antonfrancesco Vivarelli Colonna segna invece un calo. Chiude la pattuglia toscana Alessandro Ghinelli, sindaco uscente di Arezzo, che perde quasi cinque punti di consenso, scendendo al 73esimo posto. Non ‘quotata’ la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, dimissionaria per le note vicende giudiziarie.

Giani quarto tra i governatori, ma in crescita

Passando ai presidenti di Regione, spicca la performance di Eugenio Giani (Toscana), che sale al quarto posto nazionale con il 58,5% di gradimento, ben nove punti in più rispetto al 48,6% ottenuto nel giorno della sua elezione. Un dato che rafforza la sua posizione in vista di una possibile ricandidatura per un secondo mandato.

La vetta della classifica è dominata dal centrodestra: Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Luca Zaia (Veneto) e Alberto Cirio (Piemonte) si posizionano rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.

Rocca e Roberti in fondo alla lista

In fondo alla classifica si registra un netto calo di fiducia per alcuni presidenti di Regione. Michele Emiliano (Puglia) è terzultimo, mentre Francesco Rocca (Lazio) e Francesco Roberti (Molise) chiudono la graduatoria a pari merito, evidenziando le difficoltà di consenso in due territori chiave.