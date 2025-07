Livorno rivive la magia della Notte Bianca dello Sport

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – La città si prepara a vivere una serata unica, all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. Sabato (12 luglio), dalle 19 alle 2, torna l’attesissima terza edizione della Notte Bianca dello Sport, che animerà la zona della Cittadella dello Sport con un ricchissimo programma di eventi, attività e spettacoli. Tra via dei Pensieri, via Allende, lo stadio Armando Picchi, il PalaMacchia, la piscina comunale e il campo scuola, saranno proposte 127 iniziative tra discipline sportive, dimostrazioni, giochi, esibizioni, spettacoli, street food, musica, aree per bambini e molto altro.

Un’organizzazione attenta e una proposta adatta a tutte le età: la serata è curata dalla Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea, che gestisce i grandi eventi per il Comune, in collaborazione con il Comitato Provinciale del CONI, con l’obiettivo di valorizzare lo sport locale e rendere lo sport accessibile e coinvolgente per tutti.

Una delle grandi novità di quest’anno riguarda i più piccoli: ogni bambino riceverà un gadget speciale in base al numero di sport provati durante la serata, un’idea pensata per avvicinarli al mondo sportivo attraverso il gioco e la scoperta. Gli impianti della zona saranno completamente aperti alle famiglie, per una serata in un ambiente sicuro, dinamico e stimolante.

Ambra Sabatini e Federico Buffa: ospiti d’onore di questa edizione

La Notte Bianca 2025 avrà l’onore di ospitare Ambra Sabatini, campionessa paralimpica nei 100 metri a Tokyo 2020 e portabandiera azzurra alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Sarà protagonista di un’intervista pubblica alle 20,30 sul main stage, allestito tra via dei Pensieri e via Allende, condotta dal giornalista Gianni Tacchi. La sua presenza sarà un potente simbolo di inclusione, resilienza e ispirazione per tutti.

Alle 22, sullo stesso palco, salirà il celebre narratore sportivo Federico Buffa, con lo spettacolo inedito Le storie dello sport livornese, realizzato appositamente per l’evento. In dialogo con la giornalista Stefania Renda, Buffa guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra aneddoti e personaggi che hanno segnato la storia dello sport nella città labronica.

Spettacoli, sport da provare e leggende livornesi

Due ampie aree espositive saranno dedicate alle esibizioni sportive: una nel parcheggio del campo scuola e l’altra tra via Allende e via Gioberti. Qui si esibiranno anche grandi nomi dello sport locale, come Sara Madera, bronzo agli Europei di basket, e Diego Ulissi, recente maglia rosa al Giro d’Italia, pronti a incontrare i cittadini e raccontare le proprie esperienze.

Il parcheggio del campo scuola ospiterà momenti di gioco e innovazione, con attrazioni come il calcio balilla umano e il Villaggio del Calcio Virtuale, realizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Quest’ultimo proporrà un torneo eSport con FC25, aperto a tutti: le iscrizioni si effettueranno sul posto tra le 19,30 e le 20:,5, con inizio del torneo alle 21:00.

Per gli appassionati di basket, all’esterno del PalaMacchia si svolgerà una gara di tiri da 3 punti, aperta al pubblico, mentre in collaborazione con l’Accademia Navale, saranno organizzate sfide sui remoergometri con le sezioni nautiche cittadine. A queste si aggiunge un’altra novità: lo skatepark temporaneo, allestito tra via dei Pensieri e via Allende (lato PalaCosmelli), che ospiterà spettacolari esibizioni di skater professionisti.

Un tributo alla storia del calcio livornese

Per celebrare i 110 anni dell’Unione Sportiva Livorno 1915, sarà allestita una mostra storica senza precedenti con 110 maglie amaranto e 110 maglie bianche, che ripercorreranno le tappe più importanti del club. Un’occasione imperdibile per tifosi e appassionati di calcio, per riscoprire una parte fondamentale dell’identità sportiva cittadina.

Con una proposta così ricca e variegata, la Notte Bianca dello Sport si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e amati di Livorno, capace di unire sport, cultura, emozione e divertimento in una sola, lunga notte di festa.