Regionali Toscana 2025, sondaggio: Giani oltre il 50%, Tomasi 40%

Regionali Toscana 2025, Eugenio Giani, presidente della Regione, Pd, centrosinistra, nettamente in vantaggio rispetto al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, FdI, centrodestra.

A dirlo un sondaggio realizzato da Emg Different commissionato da Toscana Tv.

Sondaggio che prende in esame il presidente uscente Giani e Tomasi. Tomasi, va detto, ancora non ufficializzato candidato presidente di un centrodestra in cui da mesi va in scena un tira e molla di Forza Italia e Lega Salvini per un candidato espressione del loro partito.

Intanto c’è il sondaggio che fotografa una situazione in sostanza di intenzioni di voto realizzata tra 20 e 23 gennaio scorsi su un campione di mille persone.

Secondo il quale il distacco non è di poco conto.

Giani oggi al voto vincerebbe con il 50% del centrosinistra senza M5S, che conterebbe su un 5.5%. Un 50% di coalizione capitanato dal 33% Pd, 7% Alleanza Verdi Sinistra, 3.5% Italia Viva, 2.5% Azione, 1% Più Europa, 3% lista civica. Volerebbe oltre il 55% con i Cinque Stelle.

Tomasi si fermerebbe al 40.5% della coalizione del centrodestra. Con il 25% di consensi di Fratelli d’Italia, 7% Forza Italia, 5% Lega Salvini, 1.5% Noi Moderati e 2% lista civica.

Per quanto riguarda la domanda “Per quale candidato pensa di votare? (a chi ha intenzione di andare a votare)”: Giani conta sul 51% di voti, Tomasi sul 39.5%.

Per quanto riguarda la conoscenza personale, Giani oggi può contare sul 63%. Tomasi sul 44%.

Non solo: il 72% apprezza l’operato del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.