Getting your Trinity Audio player ready...

Toscana 2025, Ceccardi: “Lega Salvini ha un proprio candidato presidente”.

Toscana 2025, dopo Forza Italia che ha rilanciato sul candidato presidente di centrodestra per le elezioni regionali, a rilanciare c’è Lega Salvini con la europarlamentare Susanna Ceccardi, ex sindaca di Cascina, che per il centrodestra è stata candidata presidente alle regionali 2020 vinte da Eugenio Giani, Pd, centrosinistra.

Al centro della questione presidente candidato di centrodestra c’è Alessandro Tomasi, sindaco bis di Pistoia, coordinatore toscano Fratelli d’Italia, da tempo indicato da FdI come candidato presidente.

“Tomasi non è il candidato di centrodestra. Forza Italia ha donne e uomini che potrebbero fare non il candidato ma potrebbero essere il futuro governatore Toscana”, aveva detto il coordinatore regionale Marco Stella, capogruppo FI in Consiglio Regionale.

Ed esce allo scoperto anche la Lega, che con Ceccardi ai microfoni di Toscana Tv dichiara: “Alessandro Tomasi lo conosco molto bene e lo stimo, ma la Lega ha un proprio candidato e lo presenteremo nelle sedi opportune a breve xchè la trattativa con gli alleati non è ancora portata a definizione”.

Poi Ceccardi: “Non è detto che il candidato in Toscana sia di FdI. Abbiamo validi esponenti personalità che possono benissimo ricoprire quel ruolo. Faremo le nostre proposte

Niente vieta che il candidato in Toscana sia della Lega. Abbiamo donne e uomini in grado di ricoprire quel ruolo e siamo pronti alla battaglia”.

Forza Italia nei mesi scorsi per le elezioni regionali Toscana 2025 aveva proposto le primarie per la scelta del candidato presidente di centrodestra. Mentre la Lega Salvini, segretario regionale Luca Baroncini aveva replicato: “L’uscita di Stella non è stata condivisa con la Lega. Noi fummo i primi a lanciare la proposta delle primarie per cui, per carità, è un metodo gradito anche noi, purché come più volte detto questo non comprometta l’unità del centro-destra. Prima però i programmi”.