Toscana 2025, Forza Italia: “Tomasi è candidato FdI. Non è candidato centrodestra”

Toscana 2025, Marco Stella, coordinatore regionale Forza Italia, leader nazionale il vicepremier Antonio Tajani, nonché capogruppo consiliare del partito in Consiglio regionale della Toscana: “Alessandro Tomasi è il candidato presidente di Fratelli d’Italia e per quanto ci riguarda a oggi rimane il candidato di Fratelli d’Italia. Ma non è il candidato della coalizione di centrodestra a oggi. Magari lo potrà essere, ma a oggi non lo è”.

Stella a Toscana Tv martedì 17 dicembre non solo sottolinea che il sindaco di Pistoia Tomasi, che è coordinatore regionale FdI, non è candidato presidente di centrodestra per le elezioni regionali Toscana 2025, ma sottolinea: “Se non ci riuniamo la scelta non la facciamo. Con la premessa che la scelta del candidato governatore per quanto riguarda le regioni sta in uno schema nazionale. Sono estremamente chiaro: di questo modo lavorare come Forza Italia non siamo assolutamente contenti. Abbiamo chiesto riunirci da quattro mesi. Mi sembra che le nostre richieste siano inascoltate. Mi sembra di capire che ci siano passi avanti di alcuni partiti rispetto ad altri. Faccio invito agli alleati di riunirci prima possibile. Si vince se si è uniti e il progetto è credibile. Gli elettori non ci chiedono chi è il candidato ma cosa faremo per la Toscana”.

Aggiungendo Stella: “Forza Italia ha donne e uomini che potrebbero fare non il candidato ma potrebbero essere il futuro governatore Toscana. Del Debbio? E’ uomo di estrema qualità e grandissima cultura sono convinto sarebbe non un candidato, ma un governatore

Forza Italia per le elezioni regionali Toscana 2025 aveva proposto le primarie per la scelta del candidato presidente di centrodestra. Mentre la Lega Salvini, segretario regionale Luca Baroncini aveva replicato: “L’uscita di Stella non è stata condivisa con la Lega. Noi fummo i primi a lanciare la proposta delle primarie per cui, per carità, è un metodo gradito anche noi, purché come più volte detto questo non comprometta l’unità del centro-destra. Prima però i programmi”.