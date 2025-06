L’ospedale di Livorno ha un nuovo direttore: presentato Spartaco Mencaroni

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Il nuovo direttore dell’ospedale di Livorno, Spartaco Mencaroni, già responsabile del nosocomio di Lucca, è stato presentato ufficialmente oggi (30 giugno) da parte della della direzione aziendale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest a primari e coordinatori infermieristici.

Ad aprire l’incontro è stata Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, assieme al direttore sanitario Giacomo Corsini e al direttore amministrativo Gabriele Morotti, che ha ricordato come: “L’ospedale di Livorno sia una delle sedi più complesse e impegnative di tutta l’azienda, ma non manca mai di dimostrare ottime performance. Certamente deve confrontarsi quotidianamente con i limiti di una struttura datata e con una realtà territoriale vasta e articolata. Il dottor Mencaroni è un professionista che abbiamo visto crescere nel suo percorso professionale e siamo molto soddisfatti che abbia accettato questa sfida raccogliendo il testimone del dottor Luca Carneglia che ringraziamo di tutto quanto fatto. A lui spetterà di seguire il percorso per la realizzazione del nuovo ospedale che procede assieme al piano di investimenti per mantenere adeguato l’attuale presidio. La svolta del finanziamento Inail è stata importante. In questo momento di transizione è ancora più importante il ruolo ricoperto da tutti i professionisti che ci lavorano e che sono i veri protagonisti dei servizi sanitari assicurati alla popolazione che vi si affida con grande fiducia”.

Il nuovo direttore, Spartaco Mencaroni, ha sottolineato il valore della collaborazione e della visione condivisa: “Ho già avuto l’opportunità di partecipare all’apertura di un nuovo ospedale e porto con me quell’esperienza. Il mio ruolo sarà al servizio di tutte le specialistiche, per facilitare il confronto e lo scambio a supporto del lavoro quotidiano di tutti, con l’obiettivo di migliorare e crescere insieme. Ho trovato un contesto molto motivato e professionalmente valido, con persone disponibili a lavorare insieme per migliorare e capaci di valorizzare i percorsi e i servizi offerti al cittadino”.

Un caloroso benvenuto è arrivato anche dai rappresentanti dei dipartimenti.

Orario Santonocito, primario del reparto di neurochirurgia a nome del dipartimento chirurgico,ha dichiarato: “Ringraziamo la direzione aziendale per la scelta di questo professionista, che ha già dato prova di capacità e disponibilità. C’è bisogno di un cambio di passo e siamo pronti a collaborare per affrontare le sfide che ci attendono”.

Anche Graziano Di Cianni, primario del reparto di diabetologia per il dipartimento medico, ha espresso apprezzamento: “La nostra è una struttura che non ha paura di confrontarsi con realtà vicine e non solo. Siamo a disposizione con uno spirito di collaborazione e in un’ottica costruttiva per affrontare insieme questa fase di transizione, con uno sguardo sempre rivolto al futuro”.

Infine, il benvenuto è stato espresso anche da Antonella Perini, direttrice dell’assistenza infermieristica ospedaliera: “A nome del Dipartimento infermieristico do il benvenuto al dottor Mencaroni nelle modalità tipiche di Livorno: generose e sempre orientate al bene del paziente”.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto tra la nuova direzione e i professionisti dell’ospedale, con l’impegno condiviso a rafforzare l’identità, la qualità dei servizi e la capacità di risposta ai bisogni della comunità livornese.