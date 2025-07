Giani bis in Toscana, Fossi: “Prima la coalizione, poi la candidatura presidente”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025,

si moltiplicano gli appelli di sindaci per la ricandidatura bis di Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana al termine del primo mandato. Regionali in Toscana annunciate da Giani, manca ancora firma del decreto, al voto il 12 ottobre.

Emiliano Fossi, deputato, segretario regionale partito guidato dalla leader Elly Schlein, è chiaro: “Il Pd Toscana è impegnato da mesi, coinvolgendo la segreteria regionale e tutte le aree del partito, a costruire – in accordo con Pd nazionale e coerentemente col mandato delle primarie – un percorso programmatico condiviso con tutti i livelli territoriali e un’alleanza progressista per le elezioni regionali. È un obiettivo di tutte le forze politiche del centrosinistra, e dopo aver verificato un’unità di intenti siamo al lavoro per renderla concreta, come condiviso con il gruppo dirigente del partito”.

Poi Fossi: “Siamo una comunità impegnata in modo unitario su questo, consapevoli che la sfida regionale sia importantissima. I prossimi giorni saranno cruciali e lavoreremo perché si arrivi prima possibile a definire la coalizione e conseguentemente la candidatura a presidente”