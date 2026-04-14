Fumo: Osnato (FdI), ‘allineare costi di mercato a necessità consumatori per contrastare illegalità’ Video News 14 Aprile 2026 15:05 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Fumo: Rella (Logista), ‘primi effetti del divieto alla vendita online di prodotti a base di Video News Fumo: Durigon (Ministero Lavoro), ‘risposte concrete a tutta la filiera per contrastare l’illecito’ Video News Fumo: Mangialavori (FI), ‘politica economica equilibrata per garantire legalità’ Video News Colpito stabilimento chimico russo, droni su Melitopol e Crimea Video News Ai: Ghizzoni (Cisco), ‘offriamo soluzioni che mitigano i potenziali rischi’ Video News Ai: Ciarlini (Datapizza), ‘adattiamo formazione e soluzioni a necessità aziende’ Video News IT: Tosi (Zendesk), ‘collaborazione tra Ai e agenti umani centrale in nostra piattaforma’ Video News IT: Bazzi (Assist Digital), ‘nostra forza è competenza e capacità riorganizzativa’ Video News IT: Brugnoli (WeAreProject), ‘principali esigenze aziende sono Ai e cyber security’ Video News IT: Callegari (Innovio), ‘fattore umano centrale in cyber security, cruciale la formazione’ Video News Ai: Barnabò (Syllotips), ‘offriamo software che permette continuous improvement’ Video News L’Italia è il Paese europeo con più case disabitate Carica altri Firenze pioggia moderata enter location 16.6 ° C 17.9 ° 15.4 ° 71 % 1kmh 75 % Mar 16 ° Mer 17 ° Gio 23 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Ultimi articoli Sport Alejandro Papu Gomez operato alla caviglia desta alla Casa di Cura San Rossore di Pisa Euro Zoom Nuovo scudo Ue sull’acciaio: accordo su quote ridotte e dazio al 50% Sport Virtus Lucca protagonista assoluta: Santangelo campione regionale, Cordoni d’argento al rientro Economia Più di 184mila posti letto e turisti sempre più fedeli: i numeri da primato dell’extralberghiero in Toscana Finanza Iran, riprende terreno il Bitcoin. Canepa: “Nasce circuito finanziario alternativo” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Fumo: Rella (Logista), ‘primi effetti del divieto alla vendita online di prodotti a base di Video News Fumo: Durigon (Ministero Lavoro), ‘risposte concrete a tutta la filiera per contrastare l’illecito’ Video News Fumo: Mangialavori (FI), ‘politica economica equilibrata per garantire legalità’ Video news Video News Fumo: Rella (Logista), ‘primi effetti del divieto alla vendita online di prodotti a base di Video News Fumo: Durigon (Ministero Lavoro), ‘risposte concrete a tutta la filiera per contrastare l’illecito’ Video News Fumo: Mangialavori (FI), ‘politica economica equilibrata per garantire legalità’