IT: Palmieri (Assolombarda), ‘supportiamo trasformazione tecnologica imprese con ForgIA’ Video News 14 Aprile 2026 15:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News IT: Savoca (Yubiq), ‘sviluppo organizzazioni passa da rapporto virtuoso tra persone e tecnologie’ Video News Fumo: Rella (Logista), ‘primi effetti del divieto alla vendita online di prodotti a base di Video News Fumo: Osnato (FdI), ‘allineare costi di mercato a necessità consumatori per contrastare illegalità’ Video News Fumo: Durigon (Ministero Lavoro), ‘risposte concrete a tutta la filiera per contrastare l’illecito’ Video News Fumo: Mangialavori (FI), ‘politica economica equilibrata per garantire legalità’ Video News Colpito stabilimento chimico russo, droni su Melitopol e Crimea Video News Ai: Ghizzoni (Cisco), ‘offriamo soluzioni che mitigano i potenziali rischi’ Video News Ai: Ciarlini (Datapizza), ‘adattiamo formazione e soluzioni a necessità aziende’ Video News IT: Tosi (Zendesk), ‘collaborazione tra Ai e agenti umani centrale in nostra piattaforma’ Video News IT: Bazzi (Assist Digital), ‘nostra forza è competenza e capacità riorganizzativa’ Video News IT: Brugnoli (WeAreProject), ‘principali esigenze aziende sono Ai e cyber security’ Video News IT: Callegari (Innovio), ‘fattore umano centrale in cyber security, cruciale la formazione’ Carica altri Firenze pioggia moderata enter location 16.6 ° C 17.9 ° 15.4 ° 71 % 1kmh 75 % Mar 16 ° Mer 17 ° Gio 23 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Ultimi articoli Lavoro Diana Bracco premiata alla carriera per ‘Leadership & Innovazione’ Cronaca Enormi serbatoi di magma in Toscana, la scoperta dei ricercatori Finanza Borsa. Benetti (Gam): “Fmi ridurrà stime di crescita globale del 2026” Demografica Fare figli ci rende più felici? No, almeno secondo uno studio Demografica Hiv, 331 bambini contagiati con siringhe infette in un ospedale pubblico SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News IT: Savoca (Yubiq), ‘sviluppo organizzazioni passa da rapporto virtuoso tra persone e tecnologie’ Video News Fumo: Rella (Logista), ‘primi effetti del divieto alla vendita online di prodotti a base di Video News Fumo: Osnato (FdI), ‘allineare costi di mercato a necessità consumatori per contrastare illegalità’ Video news Video News IT: Savoca (Yubiq), ‘sviluppo organizzazioni passa da rapporto virtuoso tra persone e tecnologie’ Video News Fumo: Rella (Logista), ‘primi effetti del divieto alla vendita online di prodotti a base di Video News Fumo: Osnato (FdI), ‘allineare costi di mercato a necessità consumatori per contrastare illegalità’