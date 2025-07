Risucchiato da motore aereo a Orio al Serio, le immagini choc

(Adnkronos) – La drammatica morte di Andrea Russo, risucchiato dal motore di un aereo all’aeroporto di Orio al Serio nel Bergamasco, è stata ripresa da alcuni video che circolano sui social. Nel filmato si vede il 35enne che sfugge al tentativo degli steward e degli addetti alla sicurezza di bloccarlo nella sua corsa in pista verso le turbine del velivolo in fase di rollio. Le indagini su quanto accaduto l’8 luglio scorso sono ancora in corso, ma l’ipotesi prevalente è quella del suicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)