A cena con Vannacci a Firenze: atteso anche il vicepremier Salvini

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Teatro Cartiere Carrara di Firenze sold out per la cena con Roberto Vannacci venerdì 30 maggio.

E a cena, previste oltre 750 persone, con il generale europarlamentare e neo vicesegretario Lega è annunciato anche il vicepremier Matteo Salvini, leader Lega.

L’annuncio via social di Cristiano Romani, vicepresidente nazionale ‘Il mondo al contrario’, organizzatore della serata.

Dunque Salvini e Vannacci tornano a Firenze nemmeno due mesi dopo il consiglio federale del partito in cui Salvini ha ufficializzato l’ingresso in Lega di Vannacci con la consegna della tessera al generale.

Vannacci in tour anche in Toscana in vista delle elezioni regionali. Il 6 giugno il generale europarlamentare sarà a Serravalle Pistoiese.

Roberto Vannacci nominato vice di Salvini nel consiglio federale della Lega tenutosi giovedì 15 maggio.

Con il generale europarlamentare nominata numero due del partito anche l’eurodeputata Silvia Sardone. “Non è solo un incarico prestigioso, ma un impegno concreto verso chi crede in un’Italia libera, forte, padrona delle sue scelte, sovrana”, il commento del vicesegretario Vannacci.