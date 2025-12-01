Salvini commissaria Lega Toscana: l’ex vice Crippa al posto di Baroncini

Getting your Trinity Audio player ready...

Dopo il flop alle elezioni regionali con un solo consigliere regionale eletto, Matteo Salvini commissaria la Lega in Toscana.

Nominando commissario il deputato Andrea Crippa al posto del segretario regionale Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme 2019-2024.

Baroncini viene nominato responsabile enti locali Lega Italia centrale.

Luca Baroncini: “Desidero ringraziarlo per la fiducia e per aver pensato a me per questo nuovo appassionante incarico, conseguenza di un percorso graduale che mi ha visto fare prima il consigliere comunale, poi il sindaco di Montecatini Terme e il presidente nazionale di Anci Giovani. La materia dei comuni e delle amministrazioni locali mi appassiona molto e posso dire, dopo anni di esperienza sul campo, di conoscerla bene. Sarà un piacere ed un onore collaborare con il responsabile nazionale Stefano Locatelli al servizio della Lega e degli eletti delle regioni del centro Italia.

Dopo quasi 3 anni si conclude la mia esperienza come responsabile regionale del partito, ruolo che mi ha fatto molto crescere sia politicamente che personalmente. La Lega Toscana può e deve crescere, e lo farà sicuramente senza rinunciare ai suoi valori più profondi e alla sua identità. Sono felice di aver avuto l’onore in questi anni di rappresentare i militanti toscani, cosa che ho sempre fatto dando il 120% delle mie energie, e ancora oggi sono a loro totale disposizione e non mancherò mai di supportarli e assisterli nel mio nuovo ruolo. Desidero ringraziare tutti gli iscritti, i segretari, i commissari, gli eletti con cui in questi anni mi sono sempre confrontato, così come la mia segreteria regionale e tutto il direttivo.

Buon lavoro al commissario regionale Andrea Crippa, che può fin da ora contare sul mio massimo supporto. Adesso avanti verso nuove sfide a cominciare dalle prossime amministrative. Sono certo che arriveranno risultati positivi e sarò il primo a dare una mano già da subito per portarli”.