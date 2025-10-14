Regionali Toscana, Lega di Salvini e Vannacci flop: “Complimenti a Giani. Chi vota ha sempre ragione”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025 con Eugenio Giani, Pd, centrosinistra, confermato presidente Regione, appena poco più del 4% portato ad Alessandro Tomasi, FdI, candidato presidente centrodestra, dalla Lega di Salvini e di Vannacci.

Un risultato ottenuto dopo la contestazione a Livorno per entrambi, a pochi giorni di distanza uno dall’altro.

Roberto Vannacci, europarlamentare: “Complimenti a Eugenio Giani e auguri per i prossimi cinque anni di governo. Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi. Chi non ha votato, quindi 1 toscano su 2, non si lamenti perché se non desideri partecipare poi non hai alcun diritto di pretendere”.

Un 4.38% corrispondente a 55.684 elettori che hanno votato Lega Salvini in Toscana. Un solo consigliere eletto in Consiglio regionale, Massimiliano Simoni, fedelissimo del generale europarlamentare Robero Vannacci. Erano ben otto eletti in Consiglio regionale nel 2020, oltre alla candidata presidente centrodestra, la leghista europarlamentare Susanna Ceccardi. Quella Lega, Vannacci non aveva ancora pubblicato il libro da cui sono nati fama politica e seggio a Bruxelles, nel 2020 ottenne il 21.78%

Questa Lega in Toscana con segretario regionale Luca Baroncini e Vannacci incoronato da Salvini responsabile campagna elettorale, ha ottenuto il 4.38%.

Il che significa che da sola, non in coalizione, con quota di ingresso 5%, in Consiglio regionale non sarebbe entrato un solo consigliere

La Lega di Salvini e Vannacci con 4.38% ha ottenuto meno voti di quanti ne ha ricevuti da sola la candidata presidente Antonella Bundu, 5.18% pari a 72.322 voti e la lista a sostegno Toscana Rossa, 4.51% pari a 57.246 voti.

Solo qualcosa in più la Lega di Salvini e Vannacci di M5S, 4.34%, Lista E’ora Tomasi presidente 2.37% e Noi Moderati 1.15%.

Generale Roberto Vannacci: “Io continuerò a lavorare per gli italiani e per i toscani per più sicurezza, per mandare in galera i criminali e i delinquenti, per meno facinorosi che occupano, impediscono, bloccano, rompono e imbrattano. Per più rimpatri di chi è entrato illegalmente nel nostro paese e di chi non si adegua alle nostre norme, leggi e tradizioni. Per più sviluppo, per una energia meno cara, per più infrastrutture, meno tasse, più agricoltura e più prodotti enogastronomici di eccellenza, più nascite, più famiglia ed uno stato sociale che non sia eroso da chi non contribuisce con un solo centesimo al suo mantenimento”.