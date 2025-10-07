21.5 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salvini contestato a Livorno: “Lavoro per una convivenza pacifica tra Palestina e Israele”

Lungomare blindato e specchio d'acqua interdetto per il vicepremier Salvini, leader Lega, e ministri Valditara, Locatelli, Giorgetti. Salvini: "I manifestanti stanno impedendo dibattito democratico"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Matteo Salvini contestato a Livorno.

Il vicepremier, leader Lega, a Palazzo Pancaldi con i ministri leghisti Locatelli, Giorgetti, Valditara, in un lungomare blindatissimo nel tardo pomeriggio di martedì 7 ottobre.

E blindatissimo anche lo specchio d’acqua davanti a Palazzo Pancaldi, che è stato interdetto.

Imponente il servizio delle forza dell’ordine per l’arrivo dei ministri leghisti.

Se per Salvini sono volati cori e insulti di protesta, il vicepremier ha mandato baci verso i manifestanti, tenuti a debita distanza dalle forze dell’ordine.

Salvini: “Quello che non è divertente è che stiano bloccando una città, che stiano impedendo un dibattito democratico. Detto questo, viva la libertà di sciopero e di manifestare. Stiamo lavorando a una legge per cui chi rompe paga”.

Salvini ha ricordato il 7 ottobre: “Io lavoro per una convivenza pacifica tra Palestina e Israele, ma chi non riesce a condannare i terroristi islamici di Hamas non è un essere umano”.

Mentre nel primo pomeriggio di martedì 7 ottobre poche ore prima dell’evento leghista si è tenuto al Grand Hotel Palazzo, davanti a Palazzo Pancaldi, il convegno di Forza Italia ‘Tra lavoro ed economia. Visioni per lo sviluppo sostenibile’.

Iniziativa in cui il vicepremier Antonio Tajani, ministro Esteri, leader di Forza Italia, annunciato in un primo momento a Livorno, si è collegato da remoto.

Una contestazione per Salvini annunciata lunedì 6 ottobre da Usb Livorno con ex Caserma Occupata, gruppo autonomo portuali, collettivo studentesco Scuola do Carta, Potere al Popolo Livorno, Azione Livorno Antifascista: “Basta complicità con lo stato genocida di Israele”.

 

 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.5 ° C
22.9 °
20.5 °
51 %
2.6kmh
0 %
Mar
20 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (850)ultimora (595)tec (47)Lav (40)vid (39)sal (36)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati