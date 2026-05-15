Maja Ognjenović sarà ancora la palleggiatrice della Savino del Bene Volley

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley anche nella prossima stagione vedrà nel roster la palleggiatrice serba Maja Ognjenović.

Per la campionessa serba sarà la quarta stagione consecutiva con la maglia della Savino Del Bene Volley, a conferma del forte legame costruito nel tempo tra la regista classe 1984 e il club scandiccese.

Il rinnovo di Ognjenović era già stato anticipato nella puntata di Double Face, il podcast ufficiale della Savino Del Bene Volley, andata in onda lo scorso 20 marzo, ma adesso arriva la conferma ufficiale della permanenza di una delle giocatrici più esperte e vincenti del panorama internazionale.

Dopo aver rappresentato un punto di riferimento tecnico e umano nelle ultime tre stagioni, Maja si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua esperienza in biancoblù, continuando a mettere al servizio della squadra la propria leadership, la qualità nella gestione del gioco e un bagaglio di esperienza unico nel panorama mondiale.

Nel corso della stagione 2025–2026, Ognjenović ha vestito il ruolo di capitana della squadra e dato un contributo fondamentale ai risultati ottenuti dalla Savino Del Bene Volley, confermandosi ancora una volta una delle pedine chiave dello scacchiere biancoblù.

Tra i momenti più significativi dell’annata spicca la conquista dello storico mondiale per club 2025, traguardo al quale la palleggiatrice serba ha contribuito in maniera determinante, meritando anche il riconoscimento individuale di miglior palleggiatrice della competizione.

Nel corso della stagione, Maja ha inoltre aiutato la Savino Del Bene Volley a raggiungere la prima storica finale di Coppa Italia del club e la seconda final four consecutiva di Cev Champions League.

Nel complesso della sua esperienza con la Savino Del Bene Volley, Maja Ognjenović ha finora collezionato 109 presenze, realizzando 248 punti, con 62 muri vincenti e 42 ace, numeri che certificano il valore e l’impatto avuto dalla regista serba nel percorso di crescita del club.