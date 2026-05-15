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Ambiente, Mantovani (Comune Milano): “Per i giovani è un diritto e una responsabilità”

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Non sono certa che a questa età i ragazzi siano del tutto consapevoli che hanno diritto a un ambiente sano, ma devono imparare a sapere che è un diritto e che il diritto porta con sé delle responsabilità. L’ambiente è qualcosa di molto importante e iniziative che gli permettono di approfondire questo tema e lavorarci insieme sono, secondo me, importantissime”. Lo ha detto Susanna Mantovani, garante dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano, in occasione dell’evento finale del progetto ‘Ciak si crea – Trame di periferia’, organizzato oggi nel capoluogo lombardo per sensibilizzare, con il linguaggio cinematografico, i giovani sui temi della salute respiratoria e dell’ambiente, promosso dall’associazione 3 Elle Ets e il sostegno di Chiesi Italia. 

“E’ importante che i ragazzi si impegnino su temi di questo genere – sottolinea Mantovani – Lavorando insieme e in un modo non del tutto tradizionale, con una pluralità di linguaggi, nella scuola, imparano e si sensibilizzano su temi molto importanti sul piano dell’apprendimento e sul piano educativo”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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