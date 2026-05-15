14.6 C
Firenze
venerdì 15 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Borsa. Dalle banche ai microchip: ecco quelle che guadagnano di più

Finanza
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Le borse europee, nonostante qualche scivolone, stanno godendo di ottima salute, con performance che in alcuni segmenti superano i listini statunitensi. Milano (Ftse Mib) e Francoforte (Dax) sono tra le piazze più toniche del Vecchio Continente. Un risultato frutto di un progressivo allentamento del costo del denaro da parte della Bce e stime di forte crescita per le aziende (tra il 12 e il 15%). Titoli finanziari e bancari continuano a macinare profitti.  

L’S&P 500 e il Nasdaq proseguono nella loro crescita, ma hanno ceduto lo scettro della crescita a doppia cifra. Pesa lo spettro dell’inflazione anche se i mercati hanno già assorbito lo shock della guerra in Iran e puntano al 2027, mentre le filiere produttive rimangono intatte nonostante la crisi energetica. Lo scorso lunedì, l’S&P 500 ha toccato nuovi massimi storici, toccando i 7.501 punti in chiusura sostenuto da una delle stagioni migliori per gli utili aziendali degli ultimi 20 anni. L’indice ha guadagnato circa il 10% da inizio aprile. 

L’intelligenza artificiale rimane il motore dell’attuale crescita globale e a trarne i maggiori frutti sono le piazze d’affari che producono l’hardware necessario per il suo funzionamento. La borsa di Taipei, a Taiwan, segna oggi 41.751 punti (+0,91%). Da inizio gennaio a oggi, Il Taiex ha messo a segno un balzo di circa il 18,4%. Il rally è stato guidato principalmente da aziende di semiconduttori e hardware, con Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) a strappare il podio. Il titolo ha incassato un +30% da inizio anno in quanto fondamentale per il settore dell’IA. (di Marco Cherubini) 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.6 ° C
14.8 °
12.1 °
65 %
1.5kmh
75 %
Ven
14 °
Sab
16 °
Dom
22 °
Lun
21 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2152)ultimora (1119)Video Adnkronos (341)ImmediaPress (219)lavoro (114)salute (94)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati