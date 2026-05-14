“Auguri vita mia”, scrive Totti a Chanel: festa super glamour per i suoi 19 anni

Chanel Totti compie 19 anni, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha celebrato il compleanno con una festa organizzata insieme agli amici tra piscina, musica e karaoke.

La giovane, sempre più presente sui social e nel mondo dello spettacolo, ha condiviso alcuni momenti della giornata attraverso Instagram, dove sono apparsi anche gli auguri pubblici dei genitori.

La festa si è svolta in due momenti distinti. Prima una celebrazione più raccolta allo scoccare della mezzanotte con torte e candeline, poi il vero e proprio evento organizzato a Caserta, dove gli invitati hanno partecipato a un pool party allestito a tema. Per l’occasione erano presenti decorazioni personalizzate dedicate alla festeggiata e gadget coordinati per le amiche, tra canotte e parei con la scritta “Chanel 19”.

Nel corso della giornata gli ospiti si sono alternati tra momenti in piscina e attività organizzate in struttura. La serata è poi proseguita con una cena e un karaoke accompagnato da musica fino a tarda notte.

A catturare l’attenzione è stato soprattutto il look scelto per la parte serale dell’evento. La 19enne ha indossato una tutina dorata completamente ricoperta di paillettes, un outfit luminoso e appariscente. Il completo, aderente e scintillante, si inserisce nello stile glamour che spesso caratterizza le apparizioni pubbliche della giovane.

Negli ultimi mesi Chanel Totti è diventata sempre più seguita anche per le sue attività nel mondo dell’intrattenimento. Dopo la sua partecipazione a Pechino Express, dove ha debuttato insieme all’amico Filippo Laurino, il suo nome continua a circolare tra moda, social network e programmi televisivi.