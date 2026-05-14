Camaiore, dieci operai vincono 980mila euro con 5 euro

CAMAIORE (LU) – La fortuna sorride alla Versilia con il caso del SuperEnalotto dove dieci operai vincono 980mila euro, una delle vincite più alte registrate negli ultimi mesi in Toscana. Il colpo è stato centrato nella tabaccheria Matteucci di via Cesare Battisti, nel centro storico di Camaiore, dove un gruppo di lavoratori ha deciso di tentare la sorte partecipando a un sistema condiviso.

Secondo quanto ricostruito dai titolari dell’attività, dieci operai del territorio hanno investito 5 euro ciascuno per acquistare una quota del sistema giocato nella cosiddetta Bacheca dei Sistemi del SuperEnalotto. La combinazione vincente ha permesso di centrare il “5+1 Stella”, facendo salire il premio complessivo a circa 980mila euro.

Grande entusiasmo in città per una vincita che ha rapidamente fatto il giro del centro storico. I titolari della ricevitoria hanno spiegato che si tratta di persone del posto, molte delle quali lavorano come operai in aziende della zona. La somma sarà ora suddivisa tra i partecipanti al sistema, trasformando una piccola spesa in una cifra importante per ciascuno dei vincitori.

Il sistema utilizzato rientra tra quelli elaborati elettronicamente e messi a disposizione dei clienti nelle ricevitorie abilitate. Si tratta di formule collettive molto diffuse tra gli appassionati del gioco, con costi che possono variare da alcune centinaia fino a diverse centinaia di euro complessivi, poi ripartiti tra più persone.