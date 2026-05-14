Pisa, spaccio in piazza delle Vettovaglie: arrestato un ventenne

PISA – Nuovo intervento antidroga nel centro storico di Pisa, dove i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato un giovane di 20 anni accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nella serata del 12 maggio in piazza delle Vettovaglie, area già al centro di numerosi controlli legati al contrasto del degrado urbano e dello spaccio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane sarebbe stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a un acquirente in cambio di denaro. L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di bloccarlo e recuperare la sostanza stupefacente, pari a circa 1,3 grammi, oltre alla somma di 10 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’acquirente è stato identificato e segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Il 20enne è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo disposto dalla procura di Pisa. Nella mattinata successiva l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno.