Cascina, condannata per furto e rapina: rintracciata e portata in carcere

CASCINA – È stata rintracciata dai carabinieri e accompagnata in carcere dopo una condanna definitiva per furto aggravato e rapina impropria. Protagonista della vicenda una donna di 58 anni, arrestata nel pomeriggio del 13 maggio a Cascina.

L’operazione è stata eseguita dai militari della locale stazione a seguito di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Pisa.

I fatti contestati risalgono al 2018 e sarebbero avvenuti nel territorio cascinese. La donna dovrà ora scontare una pena residua di 3 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa da 800 euro.

Dopo le formalità di rito in caserma, la 58enne è stata trasferita alla casa circondariale di Pisa, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena.