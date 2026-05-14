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Lucca, presunte borseggiatrici fermate in stazione: scatta il divieto di ritorno

Le tre donne, controllate dalla polizia appena scese dal treno, sono state allontanate dal Comune di Lucca per tre anni

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
polizia lucca
crediti: FB | Questura di Lucca
Meno di 1 ' di lettura

LUCCA – Controlli straordinari della polizia nell’area della stazione ferroviaria di Lucca, dove gli agenti hanno individuato tre donne ritenute dedite a borseggi e scippi.

Le tre, nate nel 1994 e 2000 in Bosnia Erzegovina e nel 2005 in Spagna, sono state intercettate nel piazzale davanti alla stazione subito dopo essere scese da un treno diretto in città. Secondo quanto riferito dalla Questura, stavano raggiungendo il centro cittadino quando sono state fermate dagli equipaggi della Squadra Volanti impegnati nei servizi di controllo del territorio.

Prive di documenti di identificazione e residenti in provincia di Roma, le donne sono state accompagnate negli uffici della Questura per gli accertamenti.

Dalle verifiche sarebbe emerso che erano già note per reati contro il patrimonio, in particolare legati a borseggi e scippi commessi anche nell’area metropolitana di Roma.

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore di Lucca ha disposto nei loro confronti il foglio di via obbligatorio, misura che vieta alle tre donne di tornare nel Comune di Lucca per i prossimi tre anni.

© Riproduzione riservata

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