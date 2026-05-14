Modello 730/2026, via all’invio on line: cosa cambia

FIRENZE .- Da oggi (14 maggio), è possibile inviare il 730 precompilato 2026 direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo la fase di sola consultazione iniziata il 30 aprile, i contribuenti possono ora modificare, integrare e trasmettere online la propria dichiarazione dei redditi.

La scadenza per completare l’invio resta fissata al 30 settembre.

Chi decide di utilizzare il precompilato può scegliere se accettare il modello senza modifiche oppure correggere e aggiungere informazioni mancanti prima dell’invio. La procedura può essere effettuata direttamente online tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate oppure affidandosi a Caf e professionisti abilitati.

Tra gli aspetti più rilevanti resta quello legato ai controlli fiscali. In caso di dichiarazione inviata senza modifiche che incidano sul calcolo delle imposte, i controlli documentali saranno ridotti sui dati già comunicati all’Agenzia.

Attenzione invece alle dichiarazioni modificate o ai rimborsi superiori a 4mila euro, che potranno essere sottoposti a verifiche più approfondite.

Chi dovesse accorgersi di errori dopo l’invio avrà comunque la possibilità di annullare la dichiarazione già trasmessa e inviarne una nuova: la funzione sarà disponibile dal 19 maggio fino al 22 giugno.

Nel 730 precompilato sono già inseriti numerosi dati fiscali, tra cui redditi da lavoro o pensione, spese sanitarie, mutui, assicurazioni, spese scolastiche e universitarie e altre informazioni trasmesse direttamente all’Amministrazione finanziaria.