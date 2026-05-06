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Ok dall’Enac al progetto di Tramvia da Peretola a Sesto Fiorentino

Un'opera da circa 234 milioni di euro interamente recuperati dalla Regione attraverso risorse proprie e fondi europei

Economia
REDAZIONE
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(Foto Fb Tramvia Gest)
Meno di 1 ' di lettura

“È arrivato l’ultimo parere, quello di Enac, necessario per l’approvazione del progetto definitivo della tramvia della linea 2.2 dall’aeroporto di Peretola al centro di Sesto Fiorentino. Una bella notizia che consente ora di attivare le procedure per la gara d’appalto integrato e conseguentemente di rispettare il termine per l’avvio dei lavori entro la fine di quest’anno”. Il presidente della Regione Eugenio Giani commenta così il via libera di Enac al progetto definitivo della linea 2.2 che collegherà Peretola a Sesto Fiorentino.

“Un progetto importante – continua il presidente – per 11 fermate da Peretola a Sesto, su circa sette chilometri, con un finanziamento complessivo, per la realizzazione del primo lotto dall’aeroporto di Peretola al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, di circa 234 milioni di euro interamente recuperato, attraverso risorse proprie e fondi europei, dalla Regione Toscana. Una bella notizia per Sesto, ma anche per tutti i pendolari nella tratta Prato-Pistoia-Montecatini-Lucca che potranno, invece che a Santa Maria Novella, fermarsi a Castello e ritrovare la tramvia per arrivare nella zona del Centro direzionale di Firenze, quindi Novoli, San Donato e i luoghi del Palazzo di Giustizia, dell’Università, e di tanti uffici della città”.

© Riproduzione riservata

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