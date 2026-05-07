Autolinee Toscane introduce il pagamento a rate sugli abbonamenti

Gli abbonamenti degli autobus in Toscana pagabili a rate diventano una nuova possibilità per chi utilizza il trasporto pubblico locale. La novità nasce dalla partnership tra at – autolinee toscane e Scalapay, presentata durante il Netcomm Forum 2026.
Grazie all’accordo, gli utenti potranno acquistare gli abbonamenti per autobus urbani ed extraurbani scegliendo di suddividere il pagamento in più rate senza interessi attraverso il sistema Buy Now Pay Later.
La Toscana è la prima regione italiana a introdurre questa modalità nel trasporto pubblico locale su scala regionale. L’iniziativa coinvolge infatti tutta la rete gestita da Autolinee Toscane, che collega città, centri minori, aree costiere e borghi del territorio regionale.
L’opzione di pagamento è già disponibile nello shop online della società e consentirà di scegliere Scalapay tra i metodi disponibili al momento dell’acquisto.
Secondo quanto spiegato dai promotori dell’iniziativa, il progetto nasce con l’obiettivo di alleggerire il peso economico degli abbonamenti annuali o periodici, soprattutto per famiglie, studenti e lavoratori che utilizzano ogni giorno il trasporto pubblico.
La possibilità di dilazionare la spesa viene vista anche come uno strumento per incentivare l’utilizzo degli autobus e favorire una mobilità più sostenibile e accessibile.
La rete di Autolinee Toscane conta centinaia di linee distribuite su tutto il territorio regionale, con collegamenti che ogni giorno interessano migliaia di pendolari e utenti.
Per Scalapay l’accordo rappresenta un ingresso significativo nel settore della mobilità pubblica, mentre per Autolinee Toscane si tratta di un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei servizi e l’introduzione di strumenti di acquisto più flessibili.
La nuova modalità di pagamento sarà utilizzabile direttamente online per gli abbonamenti disponibili sui canali digitali dell’azienda.